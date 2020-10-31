Первая Лига. Полесье демонстрирует характер и вырывает победу

В прошлом туре "Полесье" закончило свою семиматчевую серию без поражений в первой лиге, которая тянулась с самого начала сезона. Однако это мало что изменило. Житомирский коллектив, вполне справедливо, имеет статус крепкого середняка, с которым еще ни одному фавориту просто не было. Однако, одно дело настроиться на "Черноморец" или "Металлист 1925", и совсем другое - в каждом туре демонстрировать стабильность.

Первый тайм в Киеве, где сейчас "Полесье" проводит домашние матчи, прошел в одностороннем порядке. Подопечные Шищенко смотрелись интереснее, атаковали флангами, а сзади практически не допускали ошибок. Ключевое слово - "практически". "ВПК-Агро" не торопился ходить с козырей, однако уже при первой оплошности наказал хозяев. Ближе к компенсированному времени, простая атака переросла в сумбурный навал, во время которого самым расторопным оказался Милесин - Павел точно пробил в дальний от вратаря угол. Вот и получилось - атакуешь ты, а забивают тебе...

Справедливость была найдена во втором тайме. "Полесье" продолжило играть первым номером (и счет, и статус обязывали), благодаря чему и сумели вернуться в игру. Сначала после подбора в штрафной точно в угол пробил Галенко, а спустя 15 минут Ковалев мощным ударом вывел хозяев вперед. Да, второй гол вряд ли дошел до цели без рикошета, но везет лишь тем, кто везет.

Окончательно снял все вопросы Галенков, который идеально завершил контратаку своей команды. "Полесье" довело матч до итоговой победы, восстановив репутацию в глазах болельщиков после прошлого тура. У "ВПК-Агро" ситуация печальнее - три поражения кряду и место внизу таблицы. Пора просыпаться.

Первая Лига, 10-й тур

"Полесье" - "ВПК-Агро" 3:1

Гол: Галенко Ярослав 57, Ковалев Андрей 70, Галенков Денис 88 - Милесин Павел 43

"Полесье": Маханьков Владимир, Жук Вадим, Швец Сергей, Прокопчук Кирилл, Власюк Андрей, Гавриленко Максим, Даудов Марат, Ковалев Андрей, Понедельник Андрей, Повалий Илья, Галенко Ярослав

"ВПК-Агро": Шелихов Денис, Милесин Павел, Сидоренко Кирилл, Яременко Юрий, Смирнов Егор, Белый Иван, Ляшенко Николай, Передистый Станислав, Будняк Иван, Тищенко Иван, Горбаченко Владислав