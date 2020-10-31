Первая Лига. Перестрелка Кристалла и Вереса не в пользу херсонцев

"Кристалл" удивил многих, обыграв в прошлом туре на выезде "Оболонь". Представители киевской области сейчас не в форме, но никто не верил, что именно в матче девятого тура новичок ПФЛ наберет свои первые очки. Как бы там ни было, херсонскому клубу это удалось, и сегодня они планировали улучшить положение в таблице. Вот только в соперниках не кризисные "пивовары", а амбициозный "Верес". Команда Юрия Вирта и результатами, и качеством игры сейчас показывает, что хочет снова выступать в высшем дивизионе.

Уже по первому тайму было видно, за счет чего "Верес" неплохо начал свой путь в текущей кампании. Они смотрелись достаточно зрело на фоне "Кристалла", который никак не может освоиться в первой лиге. Команда Вирта выдала интенсивные 20 минут, во время которых создала сразу несколько моментов. Во время одного из них чаша весов склонилась в их пользу - Гончаренко был первым на подборе после подачи штрафного, после чего нанес идеальный удар по воротам соперника.

Гости решили немного снизить темп, позволив "Кристаллу" поиграться с мячом. Однако херсонский клуб ничего толкого из этой подачки выжать не смог, и Когут одиноко стоял в воротах на протяжении всего первого тайма. Сразу после перерыва "Верес" снова включился, и казалось, что точный удар Пасича окончательно убил интригу.

Однако, "Кристалл" выложил на стол свое главное оружие - желание. Они на короткий отрезок забрали инициативу, после чего нашли свой гол - шикарная передача Семенины нашла Барладима, и тот не оставил и шанса Когуту. "Верес" немного переждал, после чего, казалось (2), окончательно охладил пыл херснокого клуба. Гегедош выступил ассистентом, а Тимофеенко - главным действующим лицом. 1:3 - после такого редко возвращаются. Но хозяева сдаваться не захотели и точный удар Головкина из-за пределов штрафной во второй раз зажег огонек интриги.

Херсонский клуб до последнего старался вернуться в игру, но "Верес", решивший в конце сыграть на удержания нужного счета, победу уже не упустил. Однако, несмотря на поражение, нам есть за что похвалить "Кристалл". Полностью провалившись в первой половине, они сумели навязать борьбу во второй, не уступив более мощному, на данный момент "Вересу". А команда Вирта вновь добывает три очка и одного ногой перешагивает за порог лидерской группы.

Первая Лига, 10-й тур

"Кристалл" - "Верес" 2:3

Гол: Гончаренко 14, Пасич 52, Тимофеенко 65 - Барладим 58, Головкин 72

"Верес": Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Полулях, Кучеров, Тимофеенко, Пасич, Гегедош, Шестаков

"Кристалл": Герасименко, Нури-Малыш, Жовтюк, Карась, Крутин, Бородай, Цыбульский, Семенина, Мартян, Барладим, Цой