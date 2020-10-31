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Первая Лига. Горняк-Спорт возглавляет таблицу

Первая лига
(1 голосов)

Как минимум, на два часа

Первая Лига. Горняк-Спорт возглавляет таблицу
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Горняк-Спорт" недурно начал нынешний сезон, со старта освоившись в лидерской зоне. Но команде Жабченко не хватало громкой победы, чтобы во весь голос заявить о своих амбициях. В прошлый понедельник это случилось - "Металлист 1925", идущий до этого без поражений, был посрамлен в полтавской области, пропустив три гола. Герой противостояния - 20-летний Козыренко, который стал автором каждого взятия ворот.

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Сегодня проявилась главная слабость команды Жабченко. Им по силам обыграть любого соперника, но только если матч проходит в родных стенах. Стоит им покинуть пределы домашнего газона - запал куда-то теряется. А даже если удается вернуться со щитом, а не на щите, то все успехи - очень тяжелые и натужные.

Потому никто особо не удивился, когда "Альянс" действовал первым номером. Не сказать, что сегодня в целом было обилие моментов, но именно хозяева получили бы приз зрительских симпатий. Конечно, если бы такой вручался по итогам 90-та минут. Однако любые старания быстро забываются, стоит допустить одну ошибку. Антигероем команды из Липовой Долины стал вратарь Ефанов. Покинувши собственные владения в безобидной ситуации, он позволил Семениву точно пробить себе за шиворот. Смотрели матч за Суперкубок Украины-2020? Подобный гол пропустил Андрей Пятов после удачного выстрела Родригеса. Такая вот аналогия.

Выполнив задачу минимум, гости решили сосредоточить свои силы на удержании счета, но никак не на увеличении преимущества. Решение, в целом логичное, так как "Альянс" ничего толкового создать не успел, и "Горняк-Спорт" смог добыть свою шестую победу. Футболисты Жабченко временно подвинули "Черноморец" с первой строчки, но "морякам" еще предстоит сыграть сегодня.

Первая Лига, 10-й тур
"Альянс" - "Горняк-Спорт" 0:1
Гол: Семенив Дмитрий 75
"Альянс": Ефанов Руслан, Пикуль Константин, Неплях Евгений, Медведев Александр, Пистный Руслан, Лебеденко Александр, Ярошенко Константин, Рогозинский Валерий, Загинайлов Сергей, Пиднебенной Вячеслав, Шарай Владислав
"Горняк-Спорт": Ситников Антон, Суханов Сергей, Векляк Богдан, Карась Даниил, Герт Андрей, Козыренко Юрий, Петрусенко Александр, Семенив Дмитрий, Мурза Артур, Герасимец Сергей, Чередниченко Илья

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Юрий Семенив Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
31.10.2020 в 16:53
Голкипер АЛЬЯНСА - просто КЛОУН.., куда он так далеко вышел из ворот ???
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