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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Южное дерби

Черноморец - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Первая Лига, 10-й тур
"Черноморец" 17:00 "Николаев"

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) МФК Николаев
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Комментарии (1)
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Бандеровець) (Одесса)
31.10.2020 в 17:09
1-0 хорошее начало
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