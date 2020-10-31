Ковбаса стреляет дублем. Черноморец обыграл Николаев и вернулся на первое место

Одесский "Черноморец" в прошедший понедельник решил на некоторое время стать меценатом, просто подарив победу "Ниве". "Моряки" не лишились первого места, но вряд ли в планы Сергея Ковальца входило поражение аутсайдеру. Исправить положение у одесского коллектива был шанс уже сегодня - к ним в гости приехал непростой "Николаев".

Не забыли также болельщики "Черноморца" последний кубковый матч своей команды. В середине сентября именно "корабелы" обыграли одесситов, закончив их путь в турнире. А потому, у "моряков" была в южном дерби двойная мотивация.

Это было заметно уже на старте поединка. Комментаторы не успели назвать составы двух команд, как хозяева повели в счете - Бугай и Ковбаса сообразили на двоих уже на третьей минуте. Владислав одной разрезной передачей нашел Артема в штрафной, и Ковбаса спокойно пробил в дальний.

Практически сразу "Николаев" мог пропускать второй, но с ударом Авагимяна Лободров справиться сумел, параллельно с этим высказав несколько "ласковых" слов в адрес защитников. Близнюк понял, что пора вносить изменения, и решил снять с игры 20-летнего Березянського. На некоторое время это укрепило оборону, но ближе к перерыву все снова рассыпалось. Путря получил передачу от Бугая, а после навесил в штрафную. Ковбаса оторвался от оппонента и спокойно пробил головой - без шансов. Пятый гол экс-нападающего "Оболони" в нынешнем сезоне. Хвалим "Черноморец" за грамотное усиление.

Не сложно догадаться, что имея преимущество в два гола, одесситы после перерыва успокоились и не особо лезли вперед. Это должен был делать "Николаев", но привычной агрессии в созидании мы сегодня практически не увидели. Более того, даже ленивые "моряки" смотрелись интереснее, а замены Ковальца грамотно освежили команду. Шикарный момент упустил Клименко, который наносил удар после скидки Бугая - опасно, но выше.

Мы практически не останавливаемся на событиях второго тайма, так как ничего особенного в нем не происходило. "Черноморец" довел игру до своей победы, к которой никаких вопросов быть не может. Качественный футбол в первой половине позволил футболистам Ковальца добиться комфортного преимущества, а после перерыва хозяева сыграли, прежде всего, качественно сзади, не допустив моментов у своих ворот. С возвращением на первое место, "моряки".

Первая Лига, 10-й тур

"Черноморец" - "Николаев" 2:0

Гол: Ковбаса Артем 3, 38

"Черноморец": Пидкива Роман, Поспелов Дмитрий, Микицей Станислав, Мартыненко Евгений, Слинкин Андрей, Путря Илья, Клименко Владислав, Лиховидько Виктор, Ковбаса Артем, Авагимян Артур, Бугай Владислав

"Николаев": Лободров Богдан, Кулинич Сергей, Березянский Павел, Кушниренко Богдан, Ульянов Дмитрий, Охрончук Владислав, Витенчук Вадим, Кравченко Сергей, Одарюк Владимир, Пономарь Руслан, Яворский Вадим