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Хавбек Металлиста 1925 вышел в старте спустя три дня после масштабного ДТП

Первая лига
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Дмитрий Кравченко появился на поле в матче с "Оболонью"

Хавбек Металлиста 1925 вышел в старте спустя три дня после масштабного ДТП
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В рамках 10-го тура Первой лиги Украины "Металлист 1925" принимает "Оболонь".

В стартовом составе харьковской команды на поле вышел полузащитник Дмитрий Кравченко.

Примечательно, что 28-го октября хавбек стал виновником масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого Кравченко повредил три чужие машины.

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко
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