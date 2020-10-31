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Хавбек Металлиста 1925 вышел в старте спустя три дня после масштабного ДТП
Дмитрий Кравченко появился на поле в матче с "Оболонью"
В рамках 10-го тура Первой лиги Украины "Металлист 1925" принимает "Оболонь".
В стартовом составе харьковской команды на поле вышел полузащитник Дмитрий Кравченко.
Примечательно, что 28-го октября хавбек стал виновником масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого Кравченко повредил три чужие машины.
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