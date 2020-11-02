Первая лига
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Павел Яковенко - лучший тренер 10-го тура в Первой лиге
Пивовары выбираются из кризиса?
Лучшим тренером 10-го тура Первой лиги признан
Пивовары обыграли на выезде "Металлист-1925" (1:0). Пока "Оболонь" занимает 11-е место в Первой лиге.
В опросе Павел Яковенко набрал 4,6 балла из 5 возможных.
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