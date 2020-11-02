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Павел Яковенко - лучший тренер 10-го тура в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Пивовары выбираются из кризиса?

Павел Яковенко - лучший тренер 10-го тура в Первой лиге
Новина українською

Лучшим тренером 10-го тура Первой лиги признан Павел Яковенко из киевской "Оболони", сообщает пресслужба ПФЛ.

Пивовары обыграли на выезде "Металлист-1925" (1:0). Пока "Оболонь" занимает 11-е место в Первой лиге.

В опросе Павел Яковенко набрал 4,6 балла из 5 возможных.

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В статье: Павел Яковенко Оболонь (Киев)
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