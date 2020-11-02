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Сенсация в Луцке, отрыв Металла. Смотрите сегодня Украина футбольная
В ночь на вторник, 3 октября, в эфире телеканала XSPORT выйдет информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
В очередном выпуске программы, гостем которой будет заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник, вы увидите:
- Волевое "Полесье", горячо в Херсоне;
- Сенсация в Луцке, "Металлист 1925" снова оступается;
- Вторая лига: "Карпаты" Галич набирает, "Металл" уходит в отрыв.
Начало программы в 00:20.
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