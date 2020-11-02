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Сенсация в Луцке, отрыв Металла. Смотрите сегодня Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)
Сенсация в Луцке, отрыв Металла. Смотрите сегодня Украина футбольная
Новина українською

В ночь на вторник, 3 октября, в эфире телеканала XSPORT выйдет информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

В очередном выпуске программы, гостем которой будет заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник, вы увидите:

  • Волевое "Полесье", горячо в Херсоне;
  • Сенсация в Луцке, "Металлист 1925" снова оступается;
  • Вторая лига: "Карпаты" Галич набирает, "Металл" уходит в отрыв.

Начало программы в 00:20.

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В статье: Украина футбольная
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
02.11.2020 в 14:45
Яка там сенсація? Футболісти Волині дивом набрали очки в попередніх матчах. Вони вперто не б'ють в ствір воріт. В крайньому випадку, легесенько катять м'ячик прямо в руки воротарю суперника. Зато на ставках проти себе, видно, непогані суми "піднімають".
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