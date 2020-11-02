Матч Верес - Металлист 1925 перенесли во Львов

Матч 11-го тура Первой лиги "Верес" – "Металлист 1925" решено провести во Львове, сообщает Инстаграм ровенчан.

Поединок перенесли из-за красной карантинной зоны в Млинове, где раньше "Верес" проводил домашние встречи.

Также клуб из Ровно указал, что в регионе больше нет стадионов с инфраструктурой, которая отвечает требованиям Первой лиги.