Первая лига
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Матч Верес - Металлист 1925 перенесли во Львов
Игра состоится на стадионе "Скиф" 5 ноября. Начало в 13:30
Матч 11-го тура Первой лиги
Поединок перенесли из-за красной карантинной зоны в Млинове, где раньше "Верес" проводил домашние встречи.
Также клуб из Ровно указал, что в регионе больше нет стадионов с инфраструктурой, которая отвечает требованиям Первой лиги.
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