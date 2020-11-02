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Матч Верес - Металлист 1925 перенесли во Львов

Первая лига
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Игра состоится на стадионе "Скиф" 5 ноября. Начало в 13:30

Матч Верес - Металлист 1925 перенесли во Львов
Новина українською

Матч 11-го тура Первой лиги "Верес" – "Металлист 1925" решено провести во Львове, сообщает Инстаграм ровенчан.

Поединок перенесли из-за красной карантинной зоны в Млинове, где раньше "Верес" проводил домашние встречи.

Также клуб из Ровно указал, что в регионе больше нет стадионов с инфраструктурой, которая отвечает требованиям Первой лиги.

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В статье: Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
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