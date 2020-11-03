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Тренер Кристалла Сергей Валяев сдал положительный тест на COVID-19

Первая лига
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Он уже на самоизоляции

Тренер Кристалла Сергей Валяев сдал положительный тест на COVID-19
Новина українською

У главного тренера МФК "Кристалл" Сергея Валяева выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Положительный тест наставник херсонского клуба сдал накануне игры с "Вересом".

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Пресс-служба клуба отмечает, что специалист уже находится на самоизоляции и желает Сергею Валентиновичу скорейшего выздоровления.

За время профессиональной карьеры Валяев выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Металлист", "Говерлу", "Арсенал" и "Гелиос". Месяц назад он возглавил "Кристалл", до этого работал в "Никополе" и "Металлисте-1925".

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В статье: Сергей Валяев Кристалл (Херсон) коронавирус
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Источник:
МФК "Кристалл"

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