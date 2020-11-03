Тренер Кристалла Сергей Валяев сдал положительный тест на COVID-19

У главного тренера МФК "Кристалл" Сергея Валяева выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Положительный тест наставник херсонского клуба сдал накануне игры с "Вересом".

Пресс-служба клуба отмечает, что специалист уже находится на самоизоляции и желает Сергею Валентиновичу скорейшего выздоровления.

За время профессиональной карьеры Валяев выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Металлист", "Говерлу", "Арсенал" и "Гелиос". Месяц назад он возглавил "Кристалл", до этого работал в "Никополе" и "Металлисте-1925".