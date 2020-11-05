Горняк-Спорт и Верес задают тренды, Металлист 1925 борется с собственным нападением - анонс 11-го тура Первой лиги

"Волынь" и "Металлист 1925" провалились в прошлом туре, проиграв на своем поле командам из "подвала" таблицы. В случае с харьковчанам стоит говорить о кризисе нападения, зачатки которого просматривались еще против "Авангарда" дома. Но главными "модниками" чемпионата сейчас являются "Верес" и "Горняк-Спорт", именно подопечные Вирта и Жабченко лидируют по потерянным очкам, а не текущий лидер таблицы по набранным, одесский "Черноморец".

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Шесть из восьми матчей очередного тура состоятся параллельно, среди них два центральных, в которых фактические лидеры сыграют на своем поле против ближайших преследователей, не считая, опять же, "моряков".

Центральные матчи 11-го тура

"Горняк-Спорт" - "Волынь". От середняка прошлого сезона мало кто ожидал прогресса, но после трети пройденной дистанции именно "Горняк-Спорт" является наиболее результативной командой Первой лиги, забивая по два мяча за игру в среднем. "Волынь" же в прошлом туре сенсационно проиграла дома "Авангарду" и поэтому в Горишних Плавнях настраивается исключительно на победу. Но выдержит ли оборона команды Василия Сачко давление соперника, особенно на стандартах? Полагаю, что нет и "горняки" как минимум не проиграют в результативной перестрелке. (Артур Кисляченко)

"Верес" - "Металлист 1925". Еще совсем недавно Валерий Кривенцов слышал много комплиментов в свой адрес, а харьковский клуб шел в чемпионате непобежденным. Но всего за две игры "Металлист 1925" смог доказать, что любое хорошее впечатление можно легко и быстро разрушить. Третье поражение подряд очень больно ударит по амбциям харьковчан, но обыграть теперешний "Верес" - задача со звездочкой. Если Кривенцов и компания хотят в УПЛ - самое время это доказывать делом. (Георгий Грошев)

Оставшиеся поединки дня

"Авангард" - "Полесье". Коллектив из Житомира продолжает радовать зрителя. Он не провалились после повышения в классе, и практически в каждой игре дают бой. У них неплохо поставленная оборона, есть кому забивать, а игра против "ВПК-Агро" показала, что и характер присутствует. В этом сезоне они могут претендовать даже на что-то большее, чем середина таблицы, и в игре против "Авангарда" рискнем назвать их фаворитами. (Георгий Грошев)

"Прикарпатье" - "Кристалл". Почти в каждом матче забивает "Кристалл" (девять из одиннадцати встреч сезона с голами), а вот команда Руслана Мостового подобным похвастать не может, мягко говоря, являясь наименее результативной в Первой лиге. На фоне двух "сухих" поражений кряду у "команды родного края" отнюдь не хозяев считаю фаворитом в битве аутсайдеров. Тем более, что свою единственную победу херсонцы добыли как раз на выезде, тогда как "Прикарпатье" в родных стенах уступило в трех матчах из пяти с одинаковым счетом 0:1. Отсутствие из-за дисквалификации Ивана Пастуха усугубляет и без того незавидное положение иванофранковцев. (Артур Кисляченко)

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"Кремень" - "Николаев". Команда Александра Головко - одна из самых нестабильных в текущем сезоне. Тяжело предсказать, что от них ожидать в отчетном туре - зрелой игры, как с "Оболонью", или полного провала, как с "Полесьем". Фаворитом их может сделать фактор домашнего стадиона, но "Прикарпатье" уже успело доказать, что даже в Кременчуге можно побеждать. (Георгий Грошев)

"ВПК-Агро" - "Нива". Выиграв первый матч после карантина, "ВПК-Агро" проиграл три последующих встречи и опустился уже на предпоследнее место. Не сыграет у Сергея Соловьева в матче с "Нивой" и защитник Иван Белый. Тернополяне остались верны своему стилю даже после ухода Василия Малыка, они все так же стабильно забивают в не самых очевидных ситуациях, фактически демонстрируя солидный оверперформ в плане эффективности атак. Вот и с "Кремнем" (2:2) в прошлом туре команда Билана набрала очко, хоть по игре это казалось далеко не очевидным. Как минимум жду голов от гостей, которые этому сопернику проигрывать не должны. На высокую результативность намекает и присутствие "Нивы" с "ВПК-Агро" в антитоп-3 чемпионата по надежности обороны. (Артур Кисляченко)

"Черноморец" - "Агробизнес". В прошлом туре команда Ковальца провела свою лучшую игру в сезоне. За один тайм они дважды нанесли тяжелые удары "корабелам", а во втором - без особых проблем справились с вялыми атаками соперника. Вот именно такой хочет видеть команду одесский болельщик, и именно с такой игрой есть отличный шанс побороться за возвращение в элиту. Впереди - нестабильный "Агробизнес", который не кажется таким же грозным, как год назад. У "моряков" есть шанс добыть очередную викторию. (Георгий Грошев)

"Оболонь" - "Альянс". Липоводолинцы заслуживают на большее, чем текущее 12-е место, хотя бы тем, что после карантина провалили лишь один матч из трех, быстро придя в себя. При Павле Яковенко "Оболонь" обрела статус "грозы авторитетов", но единственное поражение команда потерпела дома от главного аутсайдера сезона, херсонского "Кристалла" (0:1). Тем не менее, стиль игры будущего соперника позволит "пивоварам" действовать в излюбленной манере и ловить "Альянс" в переходных фазах. Так что с небольшим гандикапом отдаю предпочтение киевлянам в предположительно "низовом" матче. (Артур Кисляченко)