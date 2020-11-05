Первая лига. Прикарпатье и Кристалл определить сильнейшего не смогли

Встреча аутсайдеров проходила не в Ивано-Франковске (красная зона), и даже не в Калуше, где "Прикарпатье" проводило предыдущие два домашних матча. Газон на стадионе "Химик" был серьезно поврежден, поэтому главный областной коллектив попросился сыграть в Бурштине, где сейчас хозяйствует команда Второй лиги "Карпаты" (Галич-Бурштин).

У хозяев игроки основы лишь постепенно возвращаются в строй, так что Руслан Мостовой снова, как и в Винниках в прошлом туре, не смог рассчитывать на всех сильнейших. Особенно это касается обороны, где отсутствует Василий Француз, а Борисевич, Дербах и Геник остались на скамейке запасных. У гостей вернулся в основу Иван Глывый, а на скамейку присел Сергей Цой, которого в центре поля заменил Евгений Терзи. Но основной потерей "Кристалла" стал главный тренер Сергей Валяев, который из-за коронавируса остался на самоизолляции в Херсоне.

Уже в дебюте поединка "Прикарпатью" удалась голевая атака. Назарий Воробачак устоял на ногах после попытки фола от соперника, пробил по воротам, мяч по дороге задел защитника, но продолжил движение в сторону ворот. На линии вратарской его поджидал Ростислав Волошинович, пробивший головой мимо голкипера.

Хозяева отошли в оборону и заставили "Кристалл" действовать первым номером. Но кроме дальних ударов Терзи и Глывого аргументов у гостей не просматривалось. Атаки "Прикарпатья" до перерыва были даже острее, тем не менее гостям удалось отыграться еще в первом тайме. Андрей Барладым протащил мяч к штрафной, отдал на Лаптева и тот прострелил точно на дальнюю штангу, которую в падении головой замкнул Глывый.

После перерыва игра проходила в куда более зрелищном режиме, команды буквально обменивались опасными атаками и были близки к тому, чтобы выйти вперед. Наиболее реальный шанс в дебюте был у хозяев, после прострела слева защитник "Кристалла" срезал мяч в перекладину собственных ворот. В ответ Барладым не смог закончить проход точным пасом на партнера. Тем же ответил и Воробчак, который увлекся обыгрышем соперников в их же штрафной площадке, но все же прострелить мимо последнего защитника не сумел.



Василий Цюцюра мог выводить "Прикарпатье" вперед со штрафного, назначенного буквально на линии штрафной площадки "Кристалла". Но ударил хавбек хозяев в перекладину.

В концовке показалось, что все же гости были не против ничьей, поэтому всячески затягивали время в попытке заработать четвертое очко. Даже это не позволило "Кристаллу" покинуть последнюю строчку в таблице, но по крайней мере удалось не проиграть на выезде, что уже хлеб. Еще бы начать набирать очки дома, чего до сих пор подопечным Валяева сделать не удалось.

"Прикарпатье" набрало девятое очко, но покинуть четырнадцатое место не смогло, так как свой матч выиграл "ВПК-Агро".

Прикарпатье - Кристалл 1:1 (1:1)

Голы: Волошинович (4) - Глывый (41)

Прикарпатье: Новак, Пархуць, Мелинишин, Кохман, Конкольняк, Воробчак, Сад (Семотюк 52), Сондей (Цюцюра 59), Кузьмин (Борисевич 66), Волошинович, Барчук.

Кристалл: Герасименко, Малыш, Жовтюк (Карась 70), Бородай, Крутин (Чернышов 84), Лаптев, Терзи (Кучер 79), Головкин (Цыбульский 90+1), Семенина, Глывый (Мартян 76), Барладым.

Предупреждения: Кохман (18), Сад (18) - Головкин (9), Терзи (43), Бородай В. (62), Лаптев (75)