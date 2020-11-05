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Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец на выезде

Первая лига
(5 голосов)

"Черноморец" подвел вратарь

Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец на выезде
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Сергея Ковальца не смогли пробить "Агробизнес", продлив "засуху" в атаке против этого соперника. В концовке же еще и пропустили, позволив сопернику убежать в контратаку и заработать пенальти.

У гостей одесского матча сразу два ключевых игрока пропускали матч по причине дисквалификации. Менять Думанюка и Юхимовича Александру Чижевскому пришлось, прибегая к услугам Сергея Косовского и Юрия Романюка. В первом тайме отсутствие лидеров центра поля чувствовалось, ведь "Черноморец" владел территориальным преимуществом. Но и "Агробизнесу" за счет обороны двумя линиями по пять и четыре человека соответственно, удавалось гасить большинство атак "моряков" на дальних подступах к своим воротам.

У хозяев вышел ровно тот же самый состав, который обыгрывал "Николаев" (2:0) в прошлом туре. Снова появился в старте Артем Ковбаса, но в этот раз отметиться быстрым дублем ему не удалось - первый тайм закончился без голов.

Активно начал "Черноморец" и вторую половину, уже на старте тайма активный прессинг позволил Артура Авагимяну получить возможность для удара, но мяч прошел выше ворот. Хозяева явно хотели добиться успеха, но могли также и пропустить. Например, Богдан Семенец выходил на свидание с вратарем, но поспешил с ударом и отправил мяч выше ворот.

Уже в последней атаке "Агробизнес" получил выход два в одного и опрометчивый выход Пидкивки из ворот закончился фолом вратаря. Руслан Черненко с точки промахивается редко, так что гости еще и увезли полноценные три очка с непростого выезда, в котором играли откровенно вторым номером!

Учитывая, что конкуренты также потеряли очки, даже поражение позволило "Черноморцу" остаться на первом месте единолично. Однако подопечные Ковальца потеряли возможность возглавить таблицу еще и по потерянным очкам. "Агробизнес" же добывает первую победу на выезде благодаря удачной последней атаке.

Черноморец - Агробизнес 0:1 (0:0)

Гол: Черненко (90+6 пен)
Черноморец: Пидкивка, Поспелов (Прийма 60), Микицей, Мартыненко, Путря, Клименко, Лиховидько (Валеев 63), Слинкин, Ковбаса, Авагимян (Брагару 87), Бугай (Штогрин 63).
Агробизнес: Мозиль, Косовский, Дидык, Когут Н., Курыло, Слотюк, Семенюк (Груша 60), Романюк, Когут И., Черненко, Петров (Семенец 75).
Предупреждения: Слотюк (40)

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (6)
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Bastard (Одесса)
05.11.2020 в 19:49
я же говорил что калеки )))
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Микко82 (Херсон)
05.11.2020 в 19:38
Підківка канешно "красава". Де такого таланта викопали.
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Slavutic
05.11.2020 в 19:45
Места знать надо!) Хотя мне, откровенно, не до шуток. Если ТАКИМ образом Черноморец пытается "сохранить интригу" и порадовать своих злопыхателей, то пусть вначале задумаются, как к ним после ЭТОГО будут относиться Одесские болельщики!
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+1
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Slavutic
05.11.2020 в 19:33
Интересно, этот Пидкивка по жизни такой тормоз или играл откровенно на контору? Он руками вообще умеет вводить мяч в игру? Первый быстрый пас от кипера это всегда быстрый переход из обороны в атаку и скоростные контратаки! Черноморец играет дома, а Пидкивка тупо тянет время и постоянно медленно выносит мяч в борьбу давая сопернику спокойно вернуться на свою половину и организовать оборонительные редуты!
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+1
0
Djon (Киев)
05.11.2020 в 19:14
Отлично!
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0
-2
m_odessa (Odessa)
05.11.2020 в 19:30
Село болеет за село.
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+2
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