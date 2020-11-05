Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец на выезде

Подопечные Сергея Ковальца не смогли пробить "Агробизнес", продлив "засуху" в атаке против этого соперника. В концовке же еще и пропустили, позволив сопернику убежать в контратаку и заработать пенальти.

У гостей одесского матча сразу два ключевых игрока пропускали матч по причине дисквалификации. Менять Думанюка и Юхимовича Александру Чижевскому пришлось, прибегая к услугам Сергея Косовского и Юрия Романюка. В первом тайме отсутствие лидеров центра поля чувствовалось, ведь "Черноморец" владел территориальным преимуществом. Но и "Агробизнесу" за счет обороны двумя линиями по пять и четыре человека соответственно, удавалось гасить большинство атак "моряков" на дальних подступах к своим воротам.

У хозяев вышел ровно тот же самый состав, который обыгрывал "Николаев" (2:0) в прошлом туре. Снова появился в старте Артем Ковбаса, но в этот раз отметиться быстрым дублем ему не удалось - первый тайм закончился без голов.

Активно начал "Черноморец" и вторую половину, уже на старте тайма активный прессинг позволил Артура Авагимяну получить возможность для удара, но мяч прошел выше ворот. Хозяева явно хотели добиться успеха, но могли также и пропустить. Например, Богдан Семенец выходил на свидание с вратарем, но поспешил с ударом и отправил мяч выше ворот.

Уже в последней атаке "Агробизнес" получил выход два в одного и опрометчивый выход Пидкивки из ворот закончился фолом вратаря. Руслан Черненко с точки промахивается редко, так что гости еще и увезли полноценные три очка с непростого выезда, в котором играли откровенно вторым номером!

Учитывая, что конкуренты также потеряли очки, даже поражение позволило "Черноморцу" остаться на первом месте единолично. Однако подопечные Ковальца потеряли возможность возглавить таблицу еще и по потерянным очкам. "Агробизнес" же добывает первую победу на выезде благодаря удачной последней атаке.

Черноморец - Агробизнес 0:1 (0:0)

Гол: Черненко (90+6 пен)

Черноморец: Пидкивка, Поспелов (Прийма 60), Микицей, Мартыненко, Путря, Клименко, Лиховидько (Валеев 63), Слинкин, Ковбаса, Авагимян (Брагару 87), Бугай (Штогрин 63).

Агробизнес: Мозиль, Косовский, Дидык, Когут Н., Курыло, Слотюк, Семенюк (Груша 60), Романюк, Когут И., Черненко, Петров (Семенец 75).

Предупреждения: Слотюк (40)