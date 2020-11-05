Первая лига. Оболонь побеждает Альянс и поднимается на три строчки

В трех матчах из четырех последних "Оболонь" добыла победы с "сухим" счетом, а единственное поражение потерпела дома от последней команды чемпионата. Единственный мяч при новом главном тренере "пивовары" пропустили с одиннадцатиметрового именно в тот день от херсонского "Кристалла".

Поединок в Киеве закрывал программу 11-го тура, но соперники в нем сошлись, представляющие нижнюю половину таблицы. "Альянц" отходит от карантина, "Оболонь" же лишь после смены тренера начала набирать очки в привычном темпе.

Стартовые составы практически ничем не удивили, поэтому давление хозяев в дебюте стало вполне логичным результатом оптимального состава "пивоваров". Александр Батальский, недавно отметивший День рождения, и вовсе мог забить гол-красавец. Но его удар в падении через себя потащил Ярослав Важинский. Гости же могли открывать счет уже в середине первого тайма, но и они свои моменты не использовали.

И все же в концовке первой половины "Оболонь" повела в счете, Иван Матяж выпрыгнул выше всех при подаче Савченко с углового и пробил в ближний угол. Сразу два защитника "Альянса" имели все шансы выбить круглого подальше, но мяч каким-то чудом разминулся с их ногами.

Буквально сразу же после выхода из раздевалки подопечные Павла Яковенко отметились вторым мячом - прострел с левого фланга замкнул Игорь Мединский. Это уже была серьезная заявка на победу и возможность играть в удобной манере, на контратаках. Хотя как знать, удалось бы "пивоварам" довести дело до победы, если бы Василий Литвиненко не выручил в двух последующих эпизодах, сразу после гола Мединского. Сперва он остановил мяч на линии ворот после удара в упор Загинайлова, а затем прервал опасную атаку "Альянса" в стиле Мануэля Нойера, подчистив огрехи центра обороны.

Понимая, что играть с насыщенным центром поля больше не имеет смысла и нужно рисковать, Юрий Ярошенко выпустил Лебеденко вместо Поднебенного в помощь четверке атакующих игроков, которые и без того находились на поле. В течение последующих десяти минут еще три новых игрока липоводолинцев появились на поле. Но к чему-то весомому у ворот Литвиненко это не привело, а вот Мединский имел реальную возможность довести счет до крупного и окончательно "убить" интригу в этом поединке.

Количество не могло не перерасти в качество и "Альянс" все же провел остаток матча в атаке, создав весьма рабочие моменты для взятия ворот. Но Литвиненко был в этот вечер бесподобен, не Нещерет конечно, но тоже сыграл весьма хорошо. Ну а где и голкипер "Оболони" был бессилен, помогали защитники, либо госпожа-фортуна, уводящая мяч после ударов гостей из убойных позиций мимо ворот.

Очередная виктория позволила "пивоварам" подняться уже на девятое место. Напоминаем, что приход тренерского штаба Павла Яковенко команда встречала в районе зоны вылета...

Оболонь - Альянс 2:0 (1:0)

Голы: Матяж (42), Мединский (47)

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Голиков, Мате, Безуглый, Савченко (Лукьянчук 71), Покотилюк, Матяж, Майданевич (Касимов 90+3), Мединский (Белый 90), Батальский.

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный (Осадчий 52), Рогозинский (Меженский 57), Лучик, Ярошенко (Шарай С. 78), Поднебенной (Лебеденко 50), Шарай В., Агапов, Загинайлов (Зубков 65).

Предупреждения: Голиков (32), Батальский (79) - Писный (21), Поднебенной (39), Лебеденко (87)