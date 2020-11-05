Кремень – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Из-за перебора желтых карточек матч пропустят два игрока николаевской команды Богдан Кушниренко и Владислав Охрончук.

До этого команды с 2012 года встречались между собой 7 раз: 2 победы на счету хозяев, 3 - у николаевцев, еще 2 матча завершились вничью.

Первая лига, 11 тур

05.11.2020, 14:00

город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Судья в поле - Дмитрий Кузовлев

Кремень (Кременчуг) - МФК Николаев (Николаев)

Видеотрансляция поединка