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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Кремень – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Из-за перебора желтых карточек матч пропустят два игрока николаевской команды Богдан Кушниренко и Владислав Охрончук.

До этого команды с 2012 года встречались между собой 7 раз: 2 победы на счету хозяев, 3 - у николаевцев, еще 2 матча завершились вничью.

Первая лига, 11 тур

05.11.2020, 14:00

город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Судья в поле - Дмитрий Кузовлев

Кремень (Кременчуг) - МФК Николаев (Николаев)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) МФК Николаев
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