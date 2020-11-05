Первая лига
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Кремень – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
Из-за перебора желтых карточек матч пропустят два игрока николаевской команды Богдан Кушниренко и Владислав Охрончук.
До этого команды с 2012 года встречались между собой 7 раз: 2 победы на счету хозяев, 3 - у николаевцев, еще 2 матча завершились вничью.
Первая лига, 11 тур
05.11.2020, 14:00
город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"
Судья в поле - Дмитрий Кузовлев
Кремень (Кременчуг) - МФК Николаев (Николаев)
Видеотрансляция поединка
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