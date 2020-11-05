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ВПК-Агро удерживает первую домашнюю победу в сезоне - Тернополь не помешал
Явно не терпеть поражение в матче с командой Шевченковки ехали в Днепропетровскую облсть тернополяне. Но одного желания оказалось мало. На первых минутах у гостей был неплохой удар головой, и на том ...сдулись подопечные тренера Билана. А "ВПК-Агро" все больше контролировали мяч и были вознаграждены сначала замечательным моментом Ивана Будняка, которому не хватило совсем немного для взятия ворот. А тогда и вполне заслуженным голом Богдана Шмигельского - он получил мяч между двух соперников, оторвался от них на скорости и переиграл кипера Максима Механива.
А тогда "ВПК-Агро" закрылся в обороне и сбил игру "Нивы" к банальным и неточным навесам. К концу первого тайма вообще трудно било понять, за счет чего тернополяне хотят хотя бы ударить по воротам соперников. Во второй половине встречи моменты в "желто-зеленых" гостей таки стали возникать, но благодаря надежной игре в обороне и уверенным действиям голкипера Бубенцова "ВПК-Агро" одерживает первую домашнюю победу в этом сезоне.
Первая лига, 11 тур
05.11.2020, 14:00
город Днепр, стадион «Метеор»
Судья в поле - Сергей Задиран
ВПК-Агро (Шевченковка) - Нива (Тернополь) 1:0
Гол: Богдан Шмигельский (21)
ВПК-Агро: Андрей Бубенцов, Кирилл Сидоренко, Иван Тищенко, Станислав Передистый, Владислав Горбаченко, Алексей Красов, Николай Ляшенко, Богдан Шмигельский, Юрий Яременко, Иван Будняк, Егор Смирнов
Нива: Максим Механив, Олег Хруставка, Роман Волохатый, Александр Демченко, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Семен Вовченко, Максим Демчук, Дмитрий Скакун, Владислав Дворовенко, Максим Процив
Видеотрансляция поединка
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