Горняк-Спорт - Волынь 0:3. Наглядное пособие для Валерия Кривенцова

Матч в Горишних Плавнях стал одним из наиболее ожидаемых в 11-м туре. "Горняк-Спорт" шел в лидерской тройке, одержав уже шесть побед на старте сезона. Стоит ли говорить, что от команды Жабченко мало кто ожидал такой прыти на старте? Но с каждым хорошим результатом всегда растет и уровень отвественности.

У "Волыни" немного другая ситуация. "Крестоносцы" только-только вышли на победный путь, как умудрились дома проиграть не самому сильному "Авангрду". Можно сказать, что "Волынь" была не хуже, но ни одного очка на прошлых выходных не заработала. Василию Сачко есть еще что доказывать перед луцкими болельщиками, а значит мотивации ему сегодня было не занимать.

Это было заметно уже на первых минутах. Со стартовым свистком "Волынь" тут же побежала в атаку, пытаясь на поле соперника установить свои правила. Такое себе редко кто позволяет в Горишних Плавнях, а потому, возможно, футболисты Жабченко не были готовы к такому развитию событий. Это приводило к ошибкам в обороне. Сначала они проспали прорыв по правому флангу, который закончился передачей на Кизилатеша - Джемаль не подвел. Спустя семь минут он вновь оказался в центре событий, забив во второй раз.

Хорошенько выспавшись в первые 15 минут, футболисты Жабченко пришли в себя и заиграли активнее. Однако, чем больше времени они проводили на половине поля соперника, тем больше свободных зон появлялось сзади. А команде Сачко только это и нужно. Раз за разом они выбегали в опасные контратаки, одна из которых завершилась очередным голом в ворота Ситникова. 0:3 к концу первой 45-минутки. Давненько "Горняк-Спорт" не выглядел таким беззащитным.

События второго тайма не удивили никого. "Волынь" вполне устраивал счет, а значит бежать вперед им особого смысла не было. "Крестоносцы", прежде всего, очень грамотно играли в обороне, не позволив "Горняку-Спорт" часто тревожить Леванидова. Голов после перерыва забито не было, а финальный свисток арбитра зафиксировал справедливую победу гостей. Команда Сачко была сильнее.

Если брать в целом, то матч напоминал недавнюю встречу в полтавской области, когда к команде Жабченко в гости приехал "Металлист 1925". Подопечные Кривенцова считались фаворитами, однако ничего не смогли придумать в атаке, а защита позволила "Горняку-Спорт" очень много. Сегодня же "красно-белые" сами ощутили, насколько неприятно быть в роли потерпевшего.

Первая Лига, 11-й тур

"Горняк-Спорт" - "Волынь" 0:3

Голы: Кизилатеш Джемаль 6, 13, Протасов Евгений 37

"Горняк-Спорт": Ситников Антон, Суханов Сергей, Векляк Богдан, Карась Даниил, Герт Андрей, Козыренко Юрий, Петрусенко Александр, Семенив Дмитрий, Мурза Артур, Герасимец Сергей, Чередниченко Илья

"Волынь": Леванидов Владислав, Симинин Сергей, Приндета Виталий, Войтиховський Максим, Цюпа Иван, Приймак Владислав, Рябов Артур, Кизилатеш Джемаль, Протасов Евгений, Ляшенко Андрей, Оринчак Богдан