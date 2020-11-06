Ковалец: У Агробизнеса моменты даже вспомнить трудно. Забить мяч – это мастерство игрока и команды

Главный тренер "Черноморца" Сергей Ковалец рассказал о матче против "Агробизнеса" (0:1).

- Опять мы говорим то же самое, что игроки выполнили много беговой работы. Что в первом тайме опять же можно было забить один, два, три мяча. У "Агробизнеса" моменты даже вспомнить трудно. Готовимся к следующим матчам.

Забить мяч – это мастерство игрока и команды в целом. Мы понимаем, что против "Черноморца" все тратят максимум, чтобы сыграть хорошо. Но опять же – игроки хотели выиграть, но...

Надо пересмотреть моменты, которые были в первом тайме, втором. Поэтому смотрим и готовимся к следующему матчу, – сказал Ковалец.