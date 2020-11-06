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Ковалец: У Агробизнеса моменты даже вспомнить трудно. Забить мяч – это мастерство игрока и команды
На последних секундах одесситы пропустили гол с пенальти
Главный тренер "Черноморца"
- Опять мы говорим то же самое, что игроки выполнили много беговой работы. Что в первом тайме опять же можно было забить один, два, три мяча. У "Агробизнеса" моменты даже вспомнить трудно. Готовимся к следующим матчам.
Забить мяч – это мастерство игрока и команды в целом. Мы понимаем, что против "Черноморца" все тратят максимум, чтобы сыграть хорошо. Но опять же – игроки хотели выиграть, но...
Надо пересмотреть моменты, которые были в первом тайме, втором. Поэтому смотрим и готовимся к следующему матчу, – сказал Ковалец.
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