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Павел Яковенко: Все игроки Альянса подобраны под созидательный футбол

Первая лига
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Пивовары одержали четвертую победу в чемпионате

Павел Яковенко: Все игроки Альянса подобраны под созидательный футбол
Новина українською

Главный тренер "Оболони" Павел Яковенко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над "Альянсом" (2:0).

- У "Альянса" достаточно обученная команда. Плюс все игроки подобраны под созидательный футбол.

С ними сложно было бы играть, если бы ребята не прикладывали усилия, как они сегодня выложились на 100%, – сказал Яковенко.

Отметим, что "пивовары" вышли на девятое место в турнирной таблице и еще две игры в запасе у киевлян.

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В статье: Павел Яковенко Оболонь (Киев) Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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