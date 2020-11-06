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Павел Яковенко: Все игроки Альянса подобраны под созидательный футбол
Пивовары одержали четвертую победу в чемпионате
Главный тренер "Оболони"
- У "Альянса" достаточно обученная команда. Плюс все игроки подобраны под созидательный футбол.
С ними сложно было бы играть, если бы ребята не прикладывали усилия, как они сегодня выложились на 100%, – сказал Яковенко.
Отметим, что "пивовары" вышли на девятое место в турнирной таблице и еще две игры в запасе у киевлян.
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Источник:Футбол 1/2/3
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