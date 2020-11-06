Павел Яковенко: Все игроки Альянса подобраны под созидательный футбол

Главный тренер "Оболони" Павел Яковенко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над "Альянсом" (2:0).

- У "Альянса" достаточно обученная команда. Плюс все игроки подобраны под созидательный футбол.

С ними сложно было бы играть, если бы ребята не прикладывали усилия, как они сегодня выложились на 100%, – сказал Яковенко.

Отметим, что "пивовары" вышли на девятое место в турнирной таблице и еще две игры в запасе у киевлян.