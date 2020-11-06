Сачко - лучший тренер 11-го тура в Первой лиге

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 11-го тура в Первой лиге признан наставник "Волыни" Василий Сачко, подопечные которого одержали выездную победу над "Горняком-Спорт" (3:0), сократив отставание от лидеров.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.