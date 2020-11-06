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Сачко - лучший тренер 11-го тура в Первой лиге
Волынь на выезде разгромила Горняк-Спорт
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 11-го тура в Первой лиге признан наставник "Волыни" Василий Сачко, подопечные которого
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.
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