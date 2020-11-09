  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Определен лучший игрок Первой лиги в октябре
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определен лучший игрок Первой лиги в октябре

Первая лига
(1 голосов)
Определен лучший игрок Первой лиги в октябре
Новина українською

ПФЛ и ua-football.com определили лучшего игрока октября. Им стал игрок "Вереса" Роберт Гегедош.

Футболист является воспитанником харьковского "Металлиста", но поколесил он по стране достаточно, и за рубежом немного поиграл, правда на далеко не на высшем уровне. С появлением на футбольной карте Украины "Миная" форварда начали узнавать на просторах ПФЛ, именно Роберт был наконечником атак команды, которая выиграла группу А Второй лиги в сезоне 2018/19, а затем качественно стартовала в следующем сезоне уже в лиге Первой. В результате тот чемпионат "Минай" выиграл, но Гегедош зимой пошел играть в Харьков.

В "Металлисте 1925" у футболиста так и не поверили до конца, не желали ставить его на острие вместо Дерека, поэтому, не дожидаясь конца чемпионата, Роберт разорвал контракт с клубом. Ожидалось, что он вернется в "Минай", но весьма неожиданно появился вариант с ровенским "Вересом", не менее амбициозным проектом. Немного смущало, что у команды Юрия Вирта на позиции единого центрафорварда играет капитан и по совместительству лучший голеадор коллектива образца Второй лиги Михаил Шестаков.

Читайте также Ничья голкипера Когута, новые планы Агробизнеса - Украина футбольная

Тренерский штаб нашел гениальное решение, каким образом совместить двух маститых нападающих в рамках одной схемы, а также раскрыть потенциал левой ноги Гегедоша в плане подыгрывания. В результате, к октябрю талант новичка раскрылся настолько, что он стал безоговорочным игроком основы, приняв участие в 60% мячей "Вереса" за пять игр месяца! Дубль в ворота тернопольской "Нивы" (3:1), ассист в одном из голов Шестакова против "Агробизнеса" (2:0), ну а вершиной успешного октября для Роберта стал ассистентский хет-трик в Херсоне, благодаря которому удалось сломить сопротивление аутсайдера первой лиги, "Кристалла" (3:2).

За короткий промежуток времени Роберт Гегедош гармонично вписался в коллектив из Ровно и стал незаменимой фигурой на поле. К тому же он добавил в арсенал атакующих скиллов команды новые эллементы, что не могло не принести результат. Тот же "Металлист 1925" уже в ноябрьском матче чудом не пропустил от "Вереса", который из "темной лошадки" постепенно превращается в лидера дивизиона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Верес (Ровно) Роберт Гегедош
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...