Определен лучший игрок Первой лиги в октябре

ПФЛ и ua-football.com определили лучшего игрока октября. Им стал игрок " Вереса " Роберт Гегедош.

Футболист является воспитанником харьковского "Металлиста", но поколесил он по стране достаточно, и за рубежом немного поиграл, правда на далеко не на высшем уровне. С появлением на футбольной карте Украины "Миная" форварда начали узнавать на просторах ПФЛ, именно Роберт был наконечником атак команды, которая выиграла группу А Второй лиги в сезоне 2018/19, а затем качественно стартовала в следующем сезоне уже в лиге Первой. В результате тот чемпионат "Минай" выиграл, но Гегедош зимой пошел играть в Харьков.

В "Металлисте 1925" у футболиста так и не поверили до конца, не желали ставить его на острие вместо Дерека, поэтому, не дожидаясь конца чемпионата, Роберт разорвал контракт с клубом. Ожидалось, что он вернется в "Минай", но весьма неожиданно появился вариант с ровенским "Вересом", не менее амбициозным проектом. Немного смущало, что у команды Юрия Вирта на позиции единого центрафорварда играет капитан и по совместительству лучший голеадор коллектива образца Второй лиги Михаил Шестаков.

Тренерский штаб нашел гениальное решение, каким образом совместить двух маститых нападающих в рамках одной схемы, а также раскрыть потенциал левой ноги Гегедоша в плане подыгрывания. В результате, к октябрю талант новичка раскрылся настолько, что он стал безоговорочным игроком основы, приняв участие в 60% мячей "Вереса" за пять игр месяца! Дубль в ворота тернопольской "Нивы" (3:1), ассист в одном из голов Шестакова против "Агробизнеса" (2:0), ну а вершиной успешного октября для Роберта стал ассистентский хет-трик в Херсоне, благодаря которому удалось сломить сопротивление аутсайдера первой лиги, "Кристалла" (3:2).

За короткий промежуток времени Роберт Гегедош гармонично вписался в коллектив из Ровно и стал незаменимой фигурой на поле. К тому же он добавил в арсенал атакующих скиллов команды новые эллементы, что не могло не принести результат. Тот же "Металлист 1925" уже в ноябрьском матче чудом не пропустил от "Вереса", который из "темной лошадки" постепенно превращается в лидера дивизиона.