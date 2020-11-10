Так вперед за цыганской звездой кочевой, экспресс-режим Первой лиги в анонсе 12-го тура

Всего лишь в течение трех часов посреди дня во вторник станут известны все восемь результатов 12-го тура Первой лиги. Только два клуба, из восьми принимающих, сыграют на своих полях в родных городах. Правда "Полесье" и "ВПК-Агро" в этом сезоне и ранее выступали на НТКУ им. Банникова и "Метеоре" соответственно, так что их на эти меры вынудил отнюдь не карантин.

Зато по причине включения в красную зону Сум, Харькова, Волочиска, а с понедельника девятого ноября еще и Краматорска, вынуждены кочевать "Альянс", "Металлист 1925", "Агробизнес" и теперь уже "Авангард". Вероятно, что условный 16-й тур (запланирован на 30-го ноября) имеет все шансы быть сыгранным во Львовской области, где все еще остается около десятка стадионов, пригодных для проведения матчей ПФЛ, а также региону пока что удается избежать "красного" статуса...

Центральные матчи 12-го тура

"Альянс" - "Верес". Команда Юрия Вирта с каждым новым туром нынешнего сезона только прибавляет в уверенности. Да, они не смогли дома одолеть "Металлист 1925", но давайте не забывать, что харьковчане - один из самых сильных и опытных клубов лиги, который мало что смог создать против "Вереса". В целом, "красно-черные" заслуженно идут в первой тройке и явно не собираются сбавлять обороты. К игре против "Альянса" они подходят в статусе фаворита, от которого ждут только победы. (Георгий Грошев)

Ровенчане потеряли очки с "Металлистом 1925", но по игре проблем со взломом обороны соперника не испытывали, просто не повезло в плане реализации. "Альянс" в прошлом туре также провел неплохой матч в Киеве, но вот как раз "Оболонь" своими моментами распорядилась блестяще, добившись едва ли не 100%-й реализации. Коллективы, пополнившие Первую лигу только в этом сезоне, уже встречались в сентябре на Кубок и тогда как раз в Ахтырке "Верес" липоводолинцев разгромил (3:0). Сейчас жду более равного матча, но похожего исхода. (Артур Кисляченко)

"Волынь" - "Оболонь". Этот поединок можем смело называть противостоянием лучшего тренера 11 тура Василия Сачко и лучшего в 10-м туре - Павла Яковенко. Обе команды очень неудачно стартовали, но в ходе чемпионата начали набирать мощи и сейчас, хотя "Волынь" на 4-м, а "Оболонь" - на 9-м местах в турнирной таблице, трудно спрогнозировать победителя именно в этом матче. Ведь в предыдущем туре "пивовары" обыграли неуступчивый "Альянс", а "крестовики" и вообще на выезде поиздевались над лидером - "Горняк-Спортом". Обе команды объединяют давние пока нереализованные амбиции по выходу в УПЛ, а потому матч будет еще интереснее - можно сравнить их игру с командами высшего дивизиона Украины. У команды из Луцка есть преимущество своего поля, но есть и потеря - из-за дисквалификации матч пропустит основной защитник Иван Цюпа. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся поединки игрового дня

"Авангард" - "Горняк-Спорт". Чудеса случаются не каждый день, так что вслед за победой в Луцке команда Алексея Городова была дома разгромлена "Полесьем". "Горняк-Спорт" в прошлом туре также был разгромлен на своем поле со счетом 0:3, но Игорь Жабченко, в отличие от коллеги, имеет простор для маневра в плане кадров. Еще и Семен Дяченко не сможет сыграть у "Авангарда" по причине дисквалификации. Поэтому гости являются фаворитами для меня с вероятностью победы около 80%. Кстати, матч пройдет в Бахмуте из-за того, что Краматорск находится в красной зоне. (Артур Кисляченко)

"Полесье" - "Нива". Признаемся честно, "Полесье" - одна из самых симпатичных команд этого сезоне. Коллектив, в котором каждый футболист стоит на своем месте и точно исполняет указания главного тренера. Отсюда и такой результат - лишь одно поражение в девяти турах, лучший результат лиги (вместе с "Вересом"). В двух последних тура они неизменно побеждают, чего не скажешь о "Ниве", заработавшая за это время лишь одно очко. Фаворит матча очевиден? (Георгий Грошев)

Победа над "Черноморцем" на выезде заставила вновь поверить в "Ниву", как и спасенный матч с "Кремнем" (2:2). Но уже против "ВПК-Агро" в прошлом туре тернополяне выглядели блекло, причем впервые в сезоне не смогли забить. У "Полесья", помимо стандартного набора крепкой тренерской команды есть козыри, среди которых самонаводящиеся подачи с углового от Максима Гавриленко. Стандарты являются сильной стороной и команды Билана, но в данный момент времени "Нива" явно находится не на пике формы. (Артур Кисляченко)

"Агробизнес" - "Кремень". Самая бескомпромиссная команда чемпионата (только 1 ничья) во главе с тренером Александром Чижевским принимает в гости спасенных "камешков" Александра Головко. На самом деле прошлый тур выдался успешным для обеих команд - "Кремень" добился тяжелой ничьей с "Николаевом", а "Агробизнес" одолел самого "Черноморца". Хотя стабильностью не может похвастаться ни одна из команд, 7 и 10 позиции, еще и в кременчугских ребят 14 в графе пропущенных голов. Очевидно, обе команды переживают одинаковую проблему - отсутствие качественного усиления основным 11 игрокам. Матч из-за дисквалификации пропустит бек "Кременя" Руслан Зубков. (Тарас Вархоляк)

Команда из Волочиска в прошлом сезоне была близка к тому, чтобы занять место в тройке даже при отсутствии какой-либо мотивации. В новой кампании от них ожидали еще более уверенной игры, но в таблице они сейчас лишь седьмые, и только две победы подряд помогли им немного исправить положение. Не самая лучшая ситуация и у "Кремня", а потому ближайший матч - очень важен сразу для обеих сторон. Рискнем назвать "Агробизнес" небольшим фаворитом. (Георгий Грошев)

"Кристалл" - "Черноморец". Сергей Валяев заболел, но "Кристалл" все еще не лишился привилегии играть на домашней арене. Другое дело, что назвать херсонский одноименный стадион крепостью язык не поворачивается, все четыре очка в текущем сезоне аутсайдер набрал на выезде. Лидер чемпионата сейчас явно обозлен последней неудачей. Мало того, что поражение от "Агробизнеса" стало вторым домашним за три матча, так еще и решающий гол соперник забил в последней атаке, за счет ошибки вратаря "моряков". Полагаю, что Пидкивка еще не скоро появится в основе, а в предстоящем матче гости проявят себя с лучшей стороны прежде всего в стремлении забивать, дабы не доводить дело до нервных концовок. (Артур Кисляченко)

Одна из самых слабых защит ("Кристалл" с 19 пропущенными) принимает одну из лучших атак чемпионата (у "Черноморца" 16 забитых). Морское дерби Херсона и Одессы в этом матче имеет четкого фаворита - гостей. Однако хозяева на фоне неудач команды Ковальца могут попробовать зацепиться за очки в этой игре - для них это будет очень важно, чтобы приблизиться к предпоследнему месту. (Тарас Вархоляк)

"Металлист 1925" - "Прикарпатье". Бодро начав, харьковский клуб так же бы быстро стал угасать в этом сезоне. Если вначале казалось, что Валерий Кривенцов смог перестроить команду, то сейчас на поверхность вылезли старые проблемы клуба. Результаты последних трех матчей можно назвать катастрофой и спасти "Металлист 1925" может только уверенная победа. Почему бы не сделать это в игре против "Прикарпаття", идущего лишь на 14-й строчке. (Георгий Грошев)

"ВПК-Агро" - "Николаев". 13-я команда чемпионата принимает 8-ю. Одними из самых внимательных наблюдателей этого поединка будет тренерский штаб донецкого "Олимпика" из УПЛ, ведь в пятницу, 13 ноября, команда Шевченковки будет оппонировать дончанам в перенесенном матче Кубка Украины. Фаворитом этого же поединка можно считать "Николаев", который выше в турнирной таблице, однако "ВПК-Агро" уже не одного соперника в Первой лиге удивил умением защищаться и реализовывать моменты на контратаках, и вопрос - не затрещит ли по швам оборона "Николаева"? (Тарас Вархоляк)