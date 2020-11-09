Волынь - Оболонь. Не только славные имена, прогноз на центральный матч тура в Первой лиге

Сыграв десять матчей, луцкая "Волынь" вплотную приблизилась к тройке лидеров чемпионата. В последних шести поединках команда Сачко пропустила лишь один мяч, но именно он стал роковым в домашней игре с краматорским "Авангардом" (0:1).

"Оболонь" провалила начало сезона, что заставило руководство клуба пойти на смену тренера. С тех пор как Павел Яковенко возглавил команду, у нее три "сухих" победы и лишь одно поражение. Текущая девятая строчка также не выглядит безнадежной, ведь отставание "пивоваров" от топ-3 измеряется всего лишь пятью очками.

Первая лига, 12-й тур

Стадион: "Авангард" (Луцк)

Волынь 14:00 Оболонь

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Команда Василия Сачко быстро отошла от домашнего поражения в матче с "Авангардом" (0:1) и на выезде разгромила "Горняк-Спорт" (3:0). Дублем отметился Джемаль Кизилатеш, для которого это были первые голы в сезоне.

Защитник "Волыни" Иван Цюпа пропустит предстоящий матч по причине дисквалификации. Среди тех, кто может заменить его на позиции левого защитника без потери качества в заявке "крестоносцев" значатся лишь Александр Климец и Владислав Шаповал. Второй, в отличие от первого, появлялся уже на поле в этом сезоне, хоть и нечасто.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Симинин, Приндета, Войтиховский, Шаповал - Приймак, Рябов - Протасов, Кизилатеш, Ляшенко - Оринчак.

Уже четко видны очертания стиля "Оболони" при новом тренере. Яковенко научил команду выжимать максимум и побеждать в равных встречах, создавая немного моментов, но эффективно их реализовывать. Примерами таких встреч служат победные против "Агробизнеса" (1:0), "Металлиста 1925" (1:0) и "Альянса" (2:0).

Пока что мы имели мало возможностей увидеть как действует "Оболонь" Яковенко при необходимости отыгрываться. Лишь 35 минут против "Кристалла" в статусе догоняющих завершились для "пивоваров" неудачей.

Ориентировочный состав Оболони (4-3-2-1): Литвиненко - Голиков, Безуглый, Мате, Прокопенко - Матяж, Покотилюк, Савченко - Мединский, Майданевич - Батальский.

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Цифры и факты

В субботу седьмого ноября в Луцке состоялся поединок дублеров этих команд в рамках Второй лиги. Он принес ничейный исход со счетом 1:1.

В последних шести очных поединках, а начиная с осени 2017-го они проводятся регулярно, "Волынь" добыла четыре победы, еще одна встреча завершилась вничью. Любопытно, что свою единственную победу "Оболонь" одержала как раз на выезде (4:2).

Против "Металлиста 1925" в позапрошлом туре "пивовары" прервали пятиматчевую серию без побед на выезде. Это был гостевой дебют Павла Яковенко во главе киевлян.

"Волынь" проведет уже восьмой поединок дома при Василии Сачко и результаты пока не впечатляют - три поражения, две ничьи и всего лишь две минимальные победы.

Прогноз

Ожидаю чего-то подобного игре "Волыни" против "Полесья" - футбольные шахматы с минимумом ошибок в обороне и, соответственно, ограниченным числом моментов. Важность первого забитого мяча сложно переоценить, поэтому команды долгое время будут прощупывать слабые места в обороне друг друга. Отсюда и ожидаемая невысокая итоговая результативность.

Ставка: Тотал меньше (2,5)