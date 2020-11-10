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Первая лига. Уверенная выездная победа Нивы в матче с Полесьем
Гости были сильнее
В анонсе к данному матчу мы поспешили назвать "Полесье" фаворитом. На то было несколько причин. Команда Сергея Шищенко очень симпатично смотрелась в последних матчах, добыв сразу две победы подряд. В это же время, тернопольский клуб лихорадило - смена тренера, слухи о финансовых проблемах, одно очко в последних двух турах. Казалось бы, что у тернопольчан шансов мало, но футбол умеет удивлять.
"Нива" выбрала привычный уже для себя план на игру - встать в оборону и надеяться на контратаки. Житомирский клуб был вынужден действовать первым номером, но делал это без какого-либо креатива. Футболисты просто упирались в защитную стену сопернику и не могли придумать, как её обойти.
Тернополяне напротив впереди создали немало моментов, один из которых еще в первом тайме закончился голом. Хруставка подхватил мяч около штрафной, после чего нанес удар по воротам - голкипер "Полесья" не сумел нормально зафиксировать круглого, после чего тот оказался за линией. Явная ошибка Маханькова, который сегодня, как и вся команда, смотрелся вяло и не отличался надежностью.
У наставника хозяев было ровно 15 минут в перерыве, чтобы привести в чувства своих игроков, но, исходя из увиденного, у него мало что получилось. Второй тайм почти не отличался от первого, и моменты у ворот "Нивы" создавались редко. Безыдейность соперника только заряжала увереностью тернопольчан, и они практически не ошибались в обороне, параллельно с этим пытаясь грамотно использовать контратаки. Дважды за матч, по разу в первом и втором таймах, "Полесье" выручали штанги, без помощи которых счет мог стать неприличным.
"Нива" прерывает свою серию без побед и улучшает позицию в таблице. А вот к "Полесью" после сегодняшнего будет немало претензий со стороны болельщиков - один из худших матчей житомирской команды в сезоне.
Первая лига, 12-й тур
"Полесье" - "Нива" 0:1
Гол: Хруставка Олег 38
"Полесье": Маханьков Владимир, Жук Вадим, Швец Сергей, Прокопчук Кирилл, Власюк Андрей, Гавриленко Максим, Даудов Марат, Ковалев Андрей, Понедельник Андрей, Галенков Денис, Галенко Ярослав
"Нива": Ермолов Даниил, Дворовенко Владислав, Вовченко Семен, Демчук Максим, Хруставка Олег, Малащук Андрей, Гатала Игорь, Волохатый Роман, Скакун Дмитрий, Резник Андрей, Процев Максим
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