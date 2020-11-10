Сенсация в Ахтырке. Альянс обыграл Верес, забив дважды во втором тайме

До начала отчетного матча, "Верес", вполне справедливо, считался одной из самых сильных команд первой лиги. За четыре последние игры они добыли три победы, не сумев обыграть лишь "Металлист 1925". Однако, во-первых, харьковский клуб также считается претендентом на УПЛ, а во-вторых, команда Вирта полностью превзошла соперника и заслужила забрать три очка. Сегодня они были предельно мотивированны вернуться на победный путь.

Старт игры предсказуемо был за гостями. "Альянс" редко покидал свою половину поля, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать соперника. Роберт Гегедош, недавно получивший приз игрока месяца, шикарной диагональю нашел на противоположном фланге Пасича, который сумел не испортить классную передачу - 0:1. "Верес" решил не дожимать соперника, немного сбавив давление, что позволило "Альянсу" выровнять игру. До перерыва стороны обменялись несколькими моментами, но счет так и остался в пользу гостей.

"Верес", возможно, заранее начал праздновать итоговый успех, так как начало второго тайма было провалено. Показательными стали действия защитников во время исполнения штрафного "Альянсом", когда все дружно упустили Загинайлова и позволили ему точно пробить головой. Ничейный счет явно не устраивал гостей, однако Юрий Вирт долгое время не освежал состав, доверившись своей основе. Инициативу "Верес" перехватить сумел, но в завершающей стадии были определенные проблемы, так и не позволившие забить во второй раз. Более того, ближе к финальному свистку они еще и пропустили - снова стандарт, снова точный удар головой Загинайлова. Однако, дежавю.

Такой вот сегодня получился неожиданный результат. По первому тайму было непонятно за счет чего "Альянс" сможет хотя бы зацепиться за ничью, но грамотная работа тренера в перерыве и отличная реализация позволила хозяевам забрать три очка.

Первая лига, 12-й тур

"Альянс" - "Верес" 2:1

Голы: Загинайлов 51, 86 - Пасич 15

"Альянс": Важинский, Пикуль, Неплях, Медведев, Пистный, Лебеденко, Агапов, Ярошенко, В.Шарай, Пиднебенной, Загинайлов

"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов, Тимофеенко, Кучеров, Полулях, Пасич, Гегедош, Шестаков