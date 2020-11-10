Первая лига. Авангард в Бахмуте разгромно уступает Горняку-Спорту

"Горняк-Спорт" выглядел лучше на фоне аутсайдера и закономерно воплотил свое превосходство в голы.

Поединок в Бахмуте ожидался с большим интересом прежде всего по причине поиска ответа на вопрос - кто из соперников лучше оклемается от домашних 0:3 в прошлом туре.

У "Авангарда" вернулся в основу Алексей Лобов, но все еще отсутствует в заявке Дмитрий Ховбоша, поэтому нельзя было утверждать, что защита находилась в оптимальном составе. Плюс о дисквалификации Семена Дяченко не стоит забывать. За "Горняк-Спорт" в принципе вышла прогнозируемая одиннадцатка, в том числе бывший краматорский футболист, присоединившийся к команде Игоря Жабченко только летом 2020-го, Артур Мурза. Также обращала на себя внимание вратарская позиция, где всего лишь третий матч в основе в этом сезоне (с учетом Кубка) проводил Роман Жмурко. Судя по всему, три гола от "Волыни" заставили тренера предоставить отдых Антону Ситникову, который не оказался даже в заявке.

Владислав Таранда имел все шансы стать антигероем первого тайма, но его выручил Вадим Солдатенко, капитанивший у "Авангарда" в этом матче. Сперва защитник заработал предупреждение, а спустя пару минут и пенальти. Но удар опытного Батюшина молодо голкипер краматорчан отразил, как и добивание в исполнении Юрия.

И все же в концовке первой половины гости воплотили свое преимущество в логичный гол с игры. Батюшин отдал проникающую передачу правым флангом, последовал прострел и удар Герасимца, который подкорректировал в сетку ударом пяткой Артур Мурза. Гол в ворота бывшей команды хавбек, кстати, очень даже праздновал.

После перерыва "Авангард" сумел предложить сопернику разве что грубость, но перестарался. После удаления Цыбульника команде Городова пришлось больше думать о том как не пропустить второй гол, чем о том, как отыграться. И все же сохранить свои ворота в дальнейшем краматорчанам не удалось. Юрий Батюшин убрал двоих опекунов и пробил в штангу, от которой мяч отлетел к Чередниченко и тот, остановив подошвой по-футзальному, поразил дальнюю "девятку" прицельным ударом.

В концовке же Юрий Батюшин забил сам, запрессинговав центральных защитников "Авангарда", никто из которых так и не сумел выбить мяч подальше. "Горняк-Спорт" реабилитировался за 0:3 в прошлом туре, а для краматорчан поражение с таким счетом стало уже вторым кряду вслед за мгновением счастья в Луцке...

Авангард - Горняк-Спорт 0:3 (0:1)

Голы: Мурза (44), Чередниченко (75), Батюшин (83)

На 35-й минуте Юрий Батюшин ("Горняк-Спорт") не забил пенальти

Авангард: Солдатенко, Лобов, Сидоренко, Таранда, Шинкаренко, Цыбульник, Сорокин, Дорошенко, Пуды, Пограничный, Сеницкий.

Горняк-Спорт: Жмурко, Шопин, Векляк, Калугин, Герт, Батюшин, Чепелюк, Петрусенко, Мурза, Збунь, Герасимец.

Предупреждения: Таранда (33), Сеницкий (61), Цыбульник (62), Векляк (63) - Жабченко (56 гл. тр.), Збунь (66), Калугин (54, 79)

Удаление: Цыбульник (70) - Калугин (79)