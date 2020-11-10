Первая лига. Агробизнес и Николаев громят Кремень и ВПК-Агро

Команды Александра Чижевского и Ильи Близнюка были намного сильнее коллективов Александра Головко и Сергея Соловьева.

В составе "Агробизнеса" произошла одна неожиданность, в центре нападения появился с первых минут не Петров, а Богдан Семенец. У гостей состав был более предсказуемым и сюрпризов в выборе одиннадцатки от Александра Головко не случилось.

Уже на 14-й минуте номинальным хозяевам пришлось делать замену голкипера. Вместо травмировавшегося Олега Мозиля появился в воротах Александр Воробей. Однако вступать в игру ему часто не приходилось, в отличие от коллеги. Дмитрий Олейник постоянно находился в тонусе, так как "Агробизнес" атаковал и пробивал по воротам чаще соперника. Особенно опасным был момент, возникший у Богдана Семенца, но мяч прошел мимо ворот после его удара из убойной позиции.

"Кремень" атаковал редко, но метко, Сорокин почти забил, но помешала штанга. Это заставило волочисцев уделить больше внимания обороне, тем не менее от пропущенного гола не уберегло. Галата заработал пенальти на углу штрафной площадки и Сорокин уверенно перехитрил Воробья с точки.

Правда в концовке первого тайма Юрий Романюк все же забил гол, уравнявший положение. После удара Грушы вратарь отбил мяч перед собой и первым на добивание успел крайний защитник "Агробизнеса".

Ну а стоило командам только выйти на второй тайм, как хозяева уже повели в счете. Братья Когуты вывели на ударную позицию Виталия Грушу, а тот развернулся и отправил мяч в нижний дальний угол.

В середине второго тайма Иван Когут записал в свой актив еще один ассист, навесил слева на Семенца. Этот гол отнюдь не успокоил гостей, но сделал их задачу теперь архи-сложной. А успокоила Головко и его подопечных пара вышедших на замену игркоов команды-соперника - Семенюк пяткой сбросил на Петрова и тот точно пробил в сетку, доведя счет до разгромного. Но и это еще было не все - Руслан Черненко получил пас справа и с места мощно пробил мимо голкипера - 5:1 в пользу команды Чижевского!

"Агробизнес" обошел "Полесье" в таблице, а также удержал свои позиции от посягательств "Николаева". Потеря очков "Вересом" также позволила подопечным Чижевского догнать ровенчан, у которых все же есть еще матч в запасе. "Кремень" же с 12 очками опускается на одну позицию и теперь одиннадцатый.

Агробизнес - Кремень 5:1 (1:1)

Голы: Романюк (45), Груша (46), Семенец (63), Петров (76), Черненко (84) - Сорокин (37 пен)

Агробизнес: Мозиль, Дидык, Юхимович, Курило, Романюк, Черненко, Когут Н., Думанюк, Груша, Когут И., Семенец.

Кремень: Олейник, Бычков, Антонио Сантос, Бородай, Норенков, Милько, Геловани, Жонатан, Мурашов, Сорокин, Кулиш.

Предупреждения: Сорокин (17), Мурашов (66)

Матч с "Николаевом" был принципиальным для вратаря "ВПК-Агро" Дениса Шелихова, который именно за "корабелов" выступал до нынешнего сезона. Логично, что Сергей Соловьев выпустил его в основе, тем более, что Шелихов заслужил это право своими уверенными действиями в октябре.

У гостей небольшой сенсацией стала разве что позиция Богдана Куксенко, который работал привычно по левой бровке, но в полузащите, а не в составе игроков задней линии.

Быстрая замена потребовалась хозяевам поля, Владислава Горбаченко сменил Антон Кича уже в дебюте матча. Еще до этого момента они имели претензии на гол, угодив в перекладину. Но все же больше мячом владел до перерыва "Николаев". Воплотить в гол преимущество удалось именно Богдану Куксенко, который блестяще исполнил штрафной, с левой ноги пробив мимо стенки в угол голкипера. Шелихов в этом эпизоде как минимум должен взять на себя львиную долю ответственности за пропущенный мяч, хоть сила удара и была максимально возможной.

Еще по началу сезона "ВПК-Агро" имел славу команды второго тайма. Сегодня вторую половину матча магдалиновцы также начали активно, но снова пропустили. После прохода и подачи Вадима Яворского справа Богдан Куксенко поймал мяч слета и ножницами поразил ближний угол. Красавец-гол, поставивший перед хозяевами практически нерешаемую задачу на остаток поединка.

Вскоре Шелихов допустил еще одну помарку, в этот раз отбив мяч прямо перед собой после прострела. Руслан Паламар с радостью использовал прекрасный шанс и записал в свой актив гол. Ну а на последних минутах еще и Дмитрий Сула, который появился со скамейки, довел счет до 4:0 в пользу гостей.

"Николаев" набрал 18 очков и обошел уступившее сегодня тернопольской "Ниве" житомирское "Полесье". Команда Близнюка не отпускает далеко группу лидеров чемпионата. "ВПК-Агро" же продолжает борьбу за выживание, благо, конкуренты сегодня также проиграли и очков не набрали.

ВПК-Агро - Николаев 0:4 (0:1)

Голы: Куксенко (25, 59), Паламар (74), Сула (88)

ВПК-Агро: Шелихов, Милесин, Сидоренко, Яременко, Передистый, Ляшенко, Тищенко, Шмигельский, Смирнов, Будняк, Горбаченко.

Николаев: Лободров, Кулинич, Порох, Парцвания, Ульянов, Кушниренко, Паламар, Охрончук, Кравченко, Куксенко, Яворский.

Предупреждения: Тищенко (52) - Кушниренко (45+3), Ульянов (65)