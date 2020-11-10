Черноморец берёт три очка в Херсоне и сохраняет лидерство в Первой лиге

В таких матчах интрига живёт до тех пор, пока фаворит не выйдет вперёд. Здесь всё стало ясно уже на третьей минуте: Авагимян с углового пытался закрутить сразу в ворота, мяч от перекладины отскочил к Лиховидько, который добил его в сетку.

Весь первый тайм "Черноморец" владел инициативой и мог ещё до перерыва убивать остатки интриги даже на ничью. "Кристалл" мог только мечтать о переходе центра поля - игра впереди у херсонцев просто не шла.

Хозяева живее начали выглядеть после перерыва и создали в дебюте тайма свой, возможно, лучший момент с игры: Цой нашёл Барладыма передачей с правого фланга в центре штрафной, но Андрей в касание пробил выше ворот.

До финального свистка у "Кристалла" был ещё один убойный шанс забить: рефери придумал пенальти во время подката Лиховидько под Барладыма и его чистой игры в мяч. Семенина, видимо, выступает за "фэйр-плэй", поэтому с "точки" доказал, что фола не было, пробив выше ворот.

Ещё до пробития пенальти счёт уже был 0:2. Успех одесситам вновь принёс угловой: Авагимян подал - Микицей в классном прыжке замкнул.

В заключительные десять минут лидер чемпионата довёл счёт до неприличного: Кожушко реализовал выход один на один после обрезки Цоя в центре поля, а Брагару сыграл на добивании после отскока мяч от стойки.

"Черноморец" сохраняет лидерство в Первой лиге с преимуществом в один балл над "Горняком-Спортом". Херсонцы стабильно последние.

Первая лига. 12-й тур

Херсон. Стадион "Кристалл"

Кристалл - Черноморец 0:4

Голы: Виктор Лиховидько 3, Станислав Микицей 68, Олег Кожушко 85, Максим Брагару 87

Кристалл: Ярослав Герасименко, Станислав-Нури Малыш, Николай Жовтюк, Сергей Цой (Дмитрий Бондаренко 87), Игорь Семенина, Андрей Барладым, Иван Гливый (Сергей Цыбульский 78), Алексей Чернышов (Иван Головкин 68), Михаил Лаптев, Владислав Бородай (Владимир Кучер 46), Максим Крутин

Черноморец: Роман Пидкивка, Виктор Лиховидько, Владислав Клименко, Артур Авагимян (Артём Козак 76), Артём Ковбаса (Олег Кожушко 65), Владислав Бугай (Максим Брагару 83), Владислав Хамелюк (Константин Граматик 72), Евгений Мартыненко, Евгений Зубейко (Илья Путря 63), Станислав Микицей , Максим Мельничук

Предупреждения: Станислав-Нури Малыш 61, Игорь Семенина 63, Иван Гливый 63, Николай Жовтюк 75, Владимир Кучер 87 - Виктор Лиховидько 78

Нереализованный пенальти: Игорь Семенина 79 (выше)