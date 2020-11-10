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Металлист 1925 - Прикарпатье: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Металлист 1925 - Прикарпатье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.11.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Прикарпатье: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" пока не является лидером Первой лиги. Команда потеряла много очков, поэтому в двенадцатом туре не имеет права на ошибку в матче с аутсайдером "Прикарпатьем".

Смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча Первой лиги. Начало - 14:00.

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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