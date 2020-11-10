Первая лига
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Волынь – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Обе команды в чемпионатах Украины встречались 6 раз. Подавляющее преимущество по количеству побед имеет "Волынь" - 4, "Оболонь" обыгрывала соперника лишь раз, еще однажды зафиксирована ничья.
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Первая лига, 12 тур
10.11.2020, 14:00
город Луцк, стадион "Авангард"
Судья в поле - Степан Лапко
Волынь (Луцк) - Оболонь (Киев)
Видеотрансляция поединка
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