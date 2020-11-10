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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волынь – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Волынь – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Обе команды в чемпионатах Украины встречались 6 раз. Подавляющее преимущество по количеству побед имеет "Волынь" - 4, "Оболонь" обыгрывала соперника лишь раз, еще однажды зафиксирована ничья.

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Первая лига, 12 тур

10.11.2020, 14:00

город Луцк, стадион "Авангард"

Судья в поле - Степан Лапко

Волынь (Луцк) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Павел Яковенко Волынь (Луцк) Василий Сачко Первая лига Оболонь (Киев)
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