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Первая лига. Металлист 1925 - Прикарпатье 1:0. Много моментов - мало голов
Харьков берет три очка
"Металлист 1925" далеко не всегда радует своих болельщиков результатом и содержательной игрой, однако сегодня харьковчане не могли сыграть плохо – уж слишком немощным был соперник. Хозяева забили быстрый гол и могли сожалеть лишь о том, что до перерыва не развили свое преимущество. "Прикарпатье" позволяло играть и создавать моменты, но слабая реализация не позволила харьковчанам уйти в отрыв.
Хотя все началось хорошо: Крыськив после сольного прохода отпасовал на Дерека, а для него не составило труда освободиться из-под опеки и пробить мимо голкипера. Впоследствии у Дерека было еще два-три момента: после передачи Савина он классно принял мяч, развернулся и пробил прямо в корпус Новаку, который вышел из ворот, а после сбрасывания от Лукаса с нескольких метров "зарядил" в штангу.
"Прикарпатье" за тайм огрызнулось лишь раз – Барчук вышел на ударную позицию и сильно пробил, но не рассчитал с точностью. Уже после перерыва гости добавили скорости и активности к своим действиям, но все равно не создавали "Металлисту 1925" достойного противодействия. А харьковчане продолжали транжирить моменты: Крыськив результативно не замкнул подачу Савина со штрафного, а на супер-острый прострел Жичикова никто не откликнулся.
"Прикарпатье" пыталось удержать мяч у себя, но активными в составе гостей были только отдельные футболисты – слаженных командных действий не наблюдалось. Забить в таких условиях было крайне сложно – только Воробчак угрожал воротам Коваленко дальним ударом.
"Металлист 1925" проявлял большое желание забить второй гол и закрыть игру. Но мысли и желания харьковчан явно опережали их технические возможности: дважды Дмитренко промахнулся с убийственных позиций, в другом эпизоде Лукас не переиграл Новака, а еще в одном моменте Новак разрядил ситуацию при подаче углового.
Так матч и докатился до своего завершения. "Прикарпатье" так ничего и не предложило подопечным Кривенцова. Минимальное поражение – лучшее, что могло быть по такой игре.
Первая лига. 12-й тур
Десятое ноября. Высокий, НТЦ ФК "Металлист"
Арбитр в поле - Артем Михайлюк (Киев)
"Металлист 1925" (Харьков) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 1:0
Гол: Дерек 4
"Металлист 1925": Коваленко М. - Жичиков, Шершень, Гошкодеря (Братков 46), Ченбай - Кольцов (к), Савин, Крыськив, Дмитренко - Лукас (Холод 78), Дерек (Калайтан 77, Савицкий 90+2)
"Прикарпатье": Новая - Борисевич (к), Мелинишин, Волошинович (Сондей 64), Дербах - Кохман (Барчук 37), Воробчак (Кузьмин 79), Конкольняк, Пархуць, Вацеба - Сад
Предупреждения: Крыськив 77 - Барчук 65, Вацеба 68, Дербах 81
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