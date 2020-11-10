Гегедош: До Вереса мне не доверяли пробивать штрафные. Попробовал - и все получилось

Лучший игрок октября во Первой лиге Роберт Гегедош рассказал об адаптации в новом коллективе, проанализировал свою игру, а также оценил выступления команды на старте сезона.



- Роберт, насколько важным и неожиданным для вас является признание лучшим игроком октября?

- На максимум выкладываюсь на каждой тренировке и стараюсь все наработанное перенести в игру. Такое признание доказывает, что я двигаюсь в правильном направлении. Если откровенно, то не ожидал, что меня признают лучшим игроком месяца. Приехали утром в Ахтырку и во время завтрака партнеры по команде сообщили эту новость. Сделаю все возможное, чтобы в следующих матчах своей игрой приносить пользу команде.



- Когда вы переходили в Верес, понимали, что нас вас ожидает серьезная конкуренция с Михаилом Шестаковым? Могли тогда подумать, что играть в паре с Михаилом?

- Когда принимал решение о переходе в Верес у нас состоялся разговор с Юрием Виртом. Тренер сказал, что рассчитывает на меня и если будет такая возможность, то команда будет играть по схеме 4-4-2. Однако, когда приехал в расположение команды, в функциональном плане уступал конкурентам за место в основе. Тяжело работал на тренировках, чтобы доказать свою состоятельность играть в основном составе. Тренер у меня поверил, а я своей игрой ему за это отблагодарил.



- Насколько быстро адаптировались к новому коллективу? С кем больше всего дружите?

- Адаптация прошла для меня незаметно. Можно сказать, что в Вересе сразу стал своим, ведь раньше многих из игроков знал. У нас хороший, дружный коллектив. Со всеми ребятами общаюсь и кого-то одного не стал бы выделять. Каждая тренировка проходит на позитиве и это играет очень важную роль в результатах команды.



- Можно сказать, что именно Юрий Вирт раскрыл в вас потенциал исполнителя стандартов?

- До Вереса мне в командах не доверяли пробивать штрафные. Юрий Вирт доверил мне такую ​​миссию и я тренера не подвел. Попробовал и у меня все получилось.



- Вы приняли участие в 60% голов Вереса в октябре. Ожидали от себя такого результата? Наверное, голод к футболу помог вам?

- К сожалению, в этом году долго не получал стабильной игровой практики. Для кого-то год завершается, а для меня - только начинается. Первые пять-шесть матчей не играл и это меня еще больше мотивировало проявлять свою бомбардирские качества и помогать команде добиваться результата. Доволен своей игрой на данный момент, но еще есть над чем работать. Надеюсь, что от матча к матчу прогрессировать и выходить на новый уровень в своем развитии.



- Матч в Херсоне, где вы отметились хет-триком, для вас пока лучший в сезоне?

- Я бы не выделял игру в Херсоне. По моему мнению, стоит отметить кубковое противостояние с Николаевом. Наша команда смогла переломить ход матча. Все ребята проявили свои лучшие качества, продемонстрировали содержательный футбол и достигли желаемого результата.



- Довольны стартом сезона для команды? В каких компонентах игры по вашему мнению надо добавлять?

- Для дебютантов Первой лиги - это хороший результат. Однако, я максималист по жизни и всегда хочется лучшего. Жаль, что не смогли выиграть у Металлиста 1925. Превосходили соперника, но к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Нужно добавлять в плане реализации моментов. Если хотим бороться за самые высокие места, то такие матчи должны выигрывать. Движемся от матча к матчу. Анализируем свои ошибки и стараемся их исправлять.