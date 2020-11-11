Первая лига
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Разгромы в Первой лиге и неполный тур во Второй - Украина футбольная
Анонс
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 12 октября на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - футбольный тренер Павел Кикоть.
В выпуске:
- Четыре разгрома Первой лиге, лидеры выигрывают;
- Третья победа "Нивы", волевой "Альянс";
- Вторая лига: по четыре матча в группах, интересные результаты 10 тура
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Источник:ПФЛ
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