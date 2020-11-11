Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шальная развязка последних минут. Волынь - Оболонь 2:1. Обзор матча, видео голов
Победа команды Василия Сачко
Благодаря этой победе "Волынь" вышла на 3 позицию в Первой лиге, а "Оболонь" пока занимает 10-ю.
Первая лига, 12 тур
город Луцк, стадион "Авангард"
Судья в поле - Степан Лапко
Волынь (Луцк) - Оболонь (Киев) 2:1
Голы: Богдан Оринчак (4, 90 + 3) - Алексей Майданевич (87)
Видеообзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Левандовский не сыграет с Украиной, Ярмоленко интересен Фенербахче. Главные новости за 10 ноября
- Сборная Украины в полном составе потренировалась на стадионе в Хожуве
- Остап Маркевич: Есть договоренность провести матч Мариуполь - Динамо в Киеве
- Сенсация в Ахтырке. Альянс обыграл Верес, забив дважды во втором тайме
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...