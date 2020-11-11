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Шальная развязка последних минут. Волынь - Оболонь 2:1. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Победа команды Василия Сачко

Шальная развязка последних минут. Волынь - Оболонь 2:1. Обзор матча, видео голов
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Благодаря этой победе "Волынь" вышла на 3 позицию в Первой лиге, а "Оболонь" пока занимает 10-ю.

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Первая лига, 12 тур

город Луцк, стадион "Авангард"

Судья в поле - Степан Лапко

Волынь (Луцк) - Оболонь (Киев) 2:1

Голы: Богдан Оринчак (4, 90 + 3) - Алексей Майданевич (87)

Видеообзор матча

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Оболонь (Киев)
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