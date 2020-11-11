Коуч Оболони Яковенко: Мы уступили при хорошей игре. Конечно, неприятно

Главный тренер киевской " Оболони " Павел Яковенко прокомментировал поражение на выезде от "Волыни" в 12 туре Первой лиги 1:2.

При хорошей игре мы ... уступили. Конечно, неприятно, но это уже история. Нам следует готовиться к следующему матчу.

В 13 туре Первой лиги ФК "Оболонь" 15 ноября должен принимать одного из аутсайдеров - краматорский "Авангард".