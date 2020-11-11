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Коуч Оболони Яковенко: Мы уступили при хорошей игре. Конечно, неприятно

Первая лига
(1 голосов)

А могли и выигрывать

Коуч Оболони Яковенко: Мы уступили при хорошей игре. Конечно, неприятно
Новина українською

Главный тренер киевской "Оболони" Павел Яковенко прокомментировал поражение на выезде от "Волыни" в 12 туре Первой лиги 1:2.

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При хорошей игре мы ... уступили.

Конечно, неприятно, но это уже история. Нам следует готовиться к следующему матчу.

В 13 туре Первой лиги ФК "Оболонь" 15 ноября должен принимать одного из аутсайдеров - краматорский "Авангард".

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В статье: Павел Яковенко Волынь (Луцк) Оболонь (Киев)
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Источник:
Волинь

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.11.2020 в 10:59
Концлагерные методы Яковенко в современных реалиях не заработают
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