Первая лига
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Коуч Оболони Яковенко: Мы уступили при хорошей игре. Конечно, неприятно
А могли и выигрывать
Главный тренер киевской "
При хорошей игре мы ... уступили.
Конечно, неприятно, но это уже история. Нам следует готовиться к следующему матчу.
В 13 туре Первой лиги ФК "Оболонь" 15 ноября должен принимать одного из аутсайдеров - краматорский "Авангард".
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Источник:Волинь
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.11.2020 в 10:59
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