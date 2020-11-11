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Несмотря на победу Кривенцову не понравились действия Металлист 1925 во втором тайме

Первая лига
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Несмотря на победу Кривенцову не понравились действия Металлист 1925 во втором тайме
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Коуч "Металлист 1925" Валерий Кривенцов по итогам матча с "Прикарпатьем" (1:0) в 12 туре Первой лиги отметил, что его команда взяла важные три очка.

Теперь готовимся к следующему матчу. Относительно игры: хороший первый тайм в исполнении нашей команды, мы правильно играли, была правильная организация, создали несколько неплохих моментов, могли забить еще...

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Второй тайм в нашем выполнены - действовали несмотря на счет, хотя я их об этом не просил. Я хочу, чтобы команда атаковала, чтобы, когда забивает первый мяч, шла в атаку, развивала свой успех и забивала второй, третий мяч. Но при этом, отмечу, что во второй половине игры мы имели больше моментов, чем в первой.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
Металіст 1925

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