Несмотря на победу Кривенцову не понравились действия Металлист 1925 во втором тайме

Коуч " Металлист 1925 " Валерий Кривенцов по итогам матча с "Прикарпатьем" (1:0) в 12 туре Первой лиги отметил, что его команда взяла важные три очка.

Второй тайм в нашем выполнены - действовали несмотря на счет, хотя я их об этом не просил. Я хочу, чтобы команда атаковала, чтобы, когда забивает первый мяч, шла в атаку, развивала свой успех и забивала второй, третий мяч. Но при этом, отмечу, что во второй половине игры мы имели больше моментов, чем в первой.