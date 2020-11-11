Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несмотря на победу Кривенцову не понравились действия Металлист 1925 во втором тайме
Сели в защиту
Коуч "
Теперь готовимся к следующему матчу. Относительно игры: хороший первый тайм в исполнении нашей команды, мы правильно играли, была правильная организация, создали несколько неплохих моментов, могли забить еще...
Второй тайм в нашем выполнены - действовали несмотря на счет, хотя я их об этом не просил. Я хочу, чтобы команда атаковала, чтобы, когда забивает первый мяч, шла в атаку, развивала свой успех и забивала второй, третий мяч. Но при этом, отмечу, что во второй половине игры мы имели больше моментов, чем в первой.
Популярное сейчас
- Денис Попов испугался Хачериди, когда впервые его увидел
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами
- Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО