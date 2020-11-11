  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Гегедоша сбивают, а штрафной - в другую сторону. Юрий Вирт возмутился судейству с Альянсом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гегедоша сбивают, а штрафной - в другую сторону. Юрий Вирт возмутился судейству с Альянсом

Первая лига
(1 голосов)

Верес проиграл

Гегедоша сбивают, а штрафной - в другую сторону. Юрий Вирт возмутился судейству с Альянсом
Новина українською

Наставник ровенского "Вереса" Юрий Вирт подытожил поединок 12 тура Первой лиги, в котором его команда уступила на выезде "Альянсу" 1:2, а сам тренер был удален.

- Хорошая атака, Гегедоша сбивают в штрафной, а судья назначает штрафной в другую сторону. У меня очень много вопросов к качеству судейства. С таким судейством, конечно, будет очень трудно бороться.

Читайте такжеСенсация в Ахтырке. Альянс обыграл Верес, забив дважды во втором тайме

А вообще я поздравляю "Альянс". Это очень хорошая команда. Желаю ей успехов.

- Вы очень поздно обратились к заменам, почему?

- Футболисты, которые были на поле, меня устраивали своими действиями. Те, кто выходил на замену в предыдущих играх - не усиливали игру, а ослабляли. Игра нам удавалась. И ко второму пропущенному голу мы контролировали игру, создавали моменты. Не могли только забить. Не было смысла ломать игру. "Проспали" два стандартных положения. Это все сказалось на результате.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Юрий Вирт Верес (Ровно) Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Верес

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...