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Гегедоша сбивают, а штрафной - в другую сторону. Юрий Вирт возмутился судейству с Альянсом
Верес проиграл
Наставник ровенского "
- Хорошая атака, Гегедоша сбивают в штрафной, а судья назначает штрафной в другую сторону. У меня очень много вопросов к качеству судейства. С таким судейством, конечно, будет очень трудно бороться.
А вообще я поздравляю "Альянс". Это очень хорошая команда. Желаю ей успехов.
- Вы очень поздно обратились к заменам, почему?
- Футболисты, которые были на поле, меня устраивали своими действиями. Те, кто выходил на замену в предыдущих играх - не усиливали игру, а ослабляли. Игра нам удавалась. И ко второму пропущенному голу мы контролировали игру, создавали моменты. Не могли только забить. Не было смысла ломать игру. "Проспали" два стандартных положения. Это все сказалось на результате.
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