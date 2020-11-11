Гегедоша сбивают, а штрафной - в другую сторону. Юрий Вирт возмутился судейству с Альянсом

Наставник ровенского " Вереса " Юрий Вирт подытожил поединок 12 тура Первой лиги, в котором его команда уступила на выезде "Альянсу" 1:2, а сам тренер был удален.

- Хорошая атака, Гегедоша сбивают в штрафной, а судья назначает штрафной в другую сторону. У меня очень много вопросов к качеству судейства. С таким судейством, конечно, будет очень трудно бороться.

А вообще я поздравляю "Альянс". Это очень хорошая команда. Желаю ей успехов.

- Вы очень поздно обратились к заменам, почему?

- Футболисты, которые были на поле, меня устраивали своими действиями. Те, кто выходил на замену в предыдущих играх - не усиливали игру, а ослабляли. Игра нам удавалась. И ко второму пропущенному голу мы контролировали игру, создавали моменты. Не могли только забить. Не было смысла ломать игру. "Проспали" два стандартных положения. Это все сказалось на результате.