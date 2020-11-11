Лучший тренер 12 тура Первой лиги - Александр Чижевский

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги тура украинской Первой лиги сезона 2020/21 и объявило лауреатом 12-го игрового дня в номинации тренер тура Александра Чижевского, наставника " Агробизнеса " Волочиск.

Его подопечные одержали волевую победу над "Кремнем" (5:1) и впервые за месяц вернулись в пятерку лучших.

В лазарете "Агробизнеса" находились защитник Палюх и полузащитник Немтинов - уже в дебюте матча получил травму основной вратарь Мозиль (его удачно заменил Воробей). Но и в "Кремня" не смогла сыграть целая группа основных игроков: защитники Головко, Курелех, Чеботаев и Брюхов, полузащитники Зубков и Белоус.

Тренерский штаб под руководством Чижевского проявил заботливость и творчество в работе со своими кадрами. Многим игрокам нашли новое применение, раскрыли в них новые грани таланта. К примеру, вингер Игорь Когут в этом сезоне спас для команды позицию левого защитника, значительно ослабленную уходом в УПЛ бывших основных игроков. Для юного опорника Дидыка нашли место правого центрального защитника. Черненко, хорошо известный как фланговый полузащитник, вернулся в центр, где в юности также подавал большие надежды - вместо того, левее играл Груша. Выше на фланге попробовали новичка Ярмоленко.

По сравнению с победным матчем против "Черноморца" (1:0 на поле лидера) тренерский штаб волочисцив провел три смены. Во-первых, вернулись в строй после дисквалификации основные центрбэк и опорник - Юхимович и Думанюк, которые заменили Слотюка и Косовского-младшего соответственно. Во-вторых, ища новые варианты в атаке: Груша вышел вместо Семенюка слева в полузащите, а Семенец вернулся в атаку, где ранее пробовался Петров. Все замены непосредственно (и качественно) сказались на боеспособности команды.

Это третья подряд победа "Агробизнеса" с общим счетом 9:1. Несмотря на то, что не все матчи команда провела в родном Волочиске (на этот раз из-за санитарно-эпидемиологической ситуации принимала "Кремень" в Винниках Львовской области), она выиграла все пять домашних поединков в текущем чемпионате.