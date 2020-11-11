Вирт: Я готов посидеть два матча на трибунах, но чтобы этот судья тоже пропустил три месяца

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт объяснил, почему он после финального свистка выбегал на поле и поскандалил с арбитром матча ровенчан против "Альянса", который завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Вся игра с "Альянсом" получилась спорная. При счете 1:0 в нашу пользу защитник "Альянса" сыграл в своей штрафной рукой. Все видели, кроме арбитра. Если бы рефери назначил пенальти, мы бы повели в счете 2:0 и закрыли игру. Потом при счете 1:1 судья не назначил пенальти за фол на Гегедоше. Его ударили в штрафной по ноге, контакт был. Считаю, что ошибки судьи повлияли на исход матча. Это были элементарные ошибки. Думаю, это было предвзятое судейство, были видно невооруженым взглядом. Ко мне подходили люди после матча, и говорили, что нас уничтожили.

Зачем выбежал на поле после финального свистка? Конечно, это уже были эмоции, плохо контролировал себя. Хотелось высказать арбитру о его ошибках. Он обложил нас штрафными, а "Альянс" хорошо выполняет стандарты и этим воспользовался. Понимаю, что все ошибаются, но человек в черном убивал команду. Надеюсь, на это обратят внимание в комитете арбитров и судья понесет наказание, реальную дисквалификацию. Думаю, если бы я не выбежал на поле, все бы прошло гладко, а так произошел инцидент, на который должны обратит внимание. Я готов тоже понести наказание, посидеть два матча на трибунах, но, чтобы этот судья тоже пропустил три месяца и не судил 10 туров. Я готов извиниться только перед людьми, которые были на стадионе, но нельзя так нагло убивать команду гостей", - сказал Вирт.