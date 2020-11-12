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Ковалец: Конкуренты выходят на матчи с нами мотивированными, все же, Черноморец - это бренд
Восемь команд Первой лиги будут претендовать на пьедестал
Главный тренер "Черноморца"
- Отличительная черта нынешнего чемпионата - отсутствие фаворита. На мой взгляд, сразу восемь команд будут бороться за места на пьедестале почета. Другое дело, что у некоторых претендентов на повышение в классе клубная инфраструктура не соответствует требованиям Премьер-лиги.
Также обратил внимание на то, что все команды выходят на поле с огромным желанием заявить о себе. Согласен, мастерства еще не хватает, но, как любил говорить Валерий Лобановский, самоотдача игроков и отличный микроклимат в команде - весомые аргументы для прогресса.
Что касается выступлений "Черноморца", то нам пока лучше удаются выступления в гостях. Сложно сказать, почему так происходит, ведь на установке обозначаем перед подопечными одни и те же цели: мяч у нас - ищем кратчайший путь к воротам визави, мяч - у соперника, нужно быстро его отобрать и начать новую атаку. Скорее всего, из-за чрезмерного желания победить дома, а когда спешишь, то чаще всего и подводит реализация.
Также нельзя недооценивать и тот факт, что конкуренты выходят на поединки с нами сильно мотивированными, все же, "Черноморец" - это бренд. Об этом я прошу подопечных не забывать, тем более, что перед ними клубное руководство поставило максимальные задачи, - сказал Ковалец.
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