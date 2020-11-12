Первая лига
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Верес просматривает 21-летнего полузащитника из Кот-д'ИВуара
Он может стать игроком Первой лиги
На просмотре в "Вересе" находится футболист из Кот-д'Ивуара. Это 21-летний хавбек Данни Экра.
Ранее он выступал за "Саксан" (Чадыр-Лунга, Молдова), "Ноа" (Ереван, Армения) и "Тамбов" (Россия).
Данни Экра играет на позиции опорного полузащитника.
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Напомним, что после десяти туров "Верес" занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, при этом имея игру в запасе.
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