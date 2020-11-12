На просмотре в "Вересе" находится футболист из Кот-д'Ивуара. Это 21-летний хавбек Данни Экра.

Ранее он выступал за "Саксан" (Чадыр-Лунга, Молдова), "Ноа" (Ереван, Армения) и "Тамбов" (Россия).

Данни Экра играет на позиции опорного полузащитника.

Напомним, что после десяти туров "Верес" занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, при этом имея игру в запасе.