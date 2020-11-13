Кизилатеш: Сейчас в Волыни уже хорошо понимаем требования Василия Сачко

Хавбек "Волыни" Джемаль Кизилатеш рассказал о проблемах луцкого клуба и возможностях добавить по ходу сезона.

- Неудачный старт сезона можно связать с кадровой ротацией, сменой тренера. Потребовалось время наиграть игровые связи, понять друг друга. Сейчас прогрессируем от матча к матчу, это добавляет оптимизма.

Потеряли важные зачетные пункты на старте, но ни в коем случае нельзя опускать руки, ведь еще вся борьба впереди. У "Волыни" есть ресурс, чтобы добавить по ходу сезона.

Важно, что в команде есть баланс опыта и молодости. Сейчас уже хорошо понимаем требования Василия Сачко, поэтому уверен, что лучшие матчи "Волыни" еще впереди, – сказал Кизилатеш.