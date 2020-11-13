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Кизилатеш: Сейчас в Волыни уже хорошо понимаем требования Василия Сачко
Неудачный старт лучан можно связать с кадровой ротацией и сменой тренера
Хавбек
- Неудачный старт сезона можно связать с кадровой ротацией, сменой тренера. Потребовалось время наиграть игровые связи, понять друг друга. Сейчас прогрессируем от матча к матчу, это добавляет оптимизма.
Потеряли важные зачетные пункты на старте, но ни в коем случае нельзя опускать руки, ведь еще вся борьба впереди. У "Волыни" есть ресурс, чтобы добавить по ходу сезона.
Важно, что в команде есть баланс опыта и молодости. Сейчас уже хорошо понимаем требования Василия Сачко, поэтому уверен, что лучшие матчи "Волыни" еще впереди, – сказал Кизилатеш.
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