Лидеров все больше, как и сенсаций - анонс 13-го тура Первой лиги

Чем дальше - тем плотнее, именно этими словами можно охарактеризовать сезон в Первой лиге, кстати уже не первый в своем роде. По накалу страстей и непредсказуемости результатов нынешний, "коронавирусный" на 100% чемпионат, способен переплюнуть даже прошлогодний, когда до последнего тура не было известно имя ни одного из трио повышающихся в классе коллективов.

Восемь команд реально претендуют на места в тройке лидеров. Идущий шестым "Верес" по потерянным очкам делит второе место с "Волынью" и "Черноморцем". Ну а лидирует в этой, увы пока виртуальной, таблице скромный, но невероятно сыгранный "Горняк-Спорт". Поэтому с первой попытки вряд ли удастся выделить один центральный матч в тринадцатом туре, а значит мы предлагаем вашему вниманию целый блок из них.

Блок центральных матчей 13-го тура

"Верес" - "Волынь". Дерби между Луцком и Ровно возвращается спустя 23 года - уже один этот факт делает встречу одной из самых интересных в ближайшем туре. Также сюда добавляются высокие места команд в таблице и не самые убедительные результаты "Вереса" в двух последних матчах (поражение и ничья). Хозяева выйдут на матч без главного тренера и ключевого футболиста Роберта Гегедоша, но и без них они остаются серьезным соперником для подопечных Сачко. Не рискнем называть явного фаворита. (Георгий Грошев)

"Очень интересное будет противостояние! Дадим ребятам больше отдохнуть - дерби обещает быть действительно интересным", - анонсировал поединок Василий Сачко, наставник гостей. Часто обе области зовут Волынью, хотя лучане говорят, мол это название относится только к ним - не ровнянам (полисянам). Так или иначе, сейчас обе команды имеют харизматичных тренеров (в "Вереса" - Юрий Вирт), имеют стабильное финансирование и немалые амбиции относительно попадания в УПЛ. А вместе с соседством имеем самый интересный поединок тура в Первой лиге (Тарас Вархоляк)

"Черноморец" - "Металлист 1925". Одесситы отвели душу на аутсайдере, но это не решило их проблем, которые обычно остро проявляются именно в играх на своем поле. Подопечные Сергея Ковальца выигрывают лишь 50% матчей дома и на выезде выступают куда более успешно (77,7%). "Металлист 1925" добыл победу над "Прикарпатьем" (1:0), но это отнюдь не означает, что с атакой теперь полный порядок. Гол Дерека стал для коллектива Валерия Кривенцова единственным за четыре поединка! Вполне вероятно, что как и в очном соперничестве прошлого сезона, очная баталия Харькова и Одессы закончится вничью 0:0... (Артур Кисляченко)

Битва Одессы и Харькова, которая в лучшие года УПЛ всегда была центральной в туре. Но сейчас это встреча представителей первой лиги, которые, несмотря на высокие места, не всегда показывают убедительный футбол. Проигрывать в воскресенье нельзя никому, так как, во-первых, есть шанс потерять несколько позиций (плотность нешуточная), а во-вторых, не выигрышь больно ударит по амбициям обеих сторон. (Георгий Грошев)

"Горняк-Спорт" - "Полесье". Матч самой мощной атаки Первой лиги против наилучшей защиты чемпионата. Интересно же противостояние? Правда, если лучшая атака занимает 2 позицию в таблице, то защита - 8 (с матчем в запасе). Посмотрим, соответствуют ли действительности места в турнирной таблице. Притом что у обеих команд есть по одной дисквалификационной потере: у Игоря Жабченко не сыграет защитник Михаил Калугин, а вот у коуча "Полесье" Сергея Шищенко потеря весомее - хавбек Максим Гавриленко (Тарас Вархоляк)

Лидер чемпионата (продолжаю настаивать именно на такой формулировке) быстро пришел в себя и без особых проблем разгромил "Авангард" в Бахмуте (3:0). "Полесье" же провело прошлый матч весьма неудачно, лишь во второй раз в сезоне проиграв, причем впервые на "своем" поле. Максим Гавриленко не сдержался и заработал в концовке игры с "Нивой" (0:1) удаление, из-за чего пропустит выезд в Горишние Плавни. У команды Жабченко тоже есть подобный "герой", но отсутствие защитника Михаила Калугина для "горняков" далеко не так критично, как игра без ключевого опорника для "Полесья". (Артур Кисляченко)

Оставшиеся встречи

"Нива" - "Николаев". Герои прошедшей недели, добывшие на двоих шесть очков. И если "корабелы" ожидаемо обыграли "ВПК-Агро", то тернопольчане по всем статьям превзошли неплохое "Полесье". "Нива" продолжает чередовать удачные выступления с ужасными, а потому их игры всегда тяжело предсказываются. Предполагаем, что "Николаев", как минимум, не проиграет. (Георгий Грошев)

Лишь в одном матче этого сезона тернополяне ушли с поля без забитого мяча, при этом демонстрируют серьезный оверперформ результатов, используя свои моменты едва ли не на 100%. Для "Николаева" этот матч станет уже пятым выездным подряд, но в ходе этой серии команда Ильи Близнюка проиграла только "Черноморцу" (0:2), дважды побеждая соперников в гостях "всухую". И все же считаю, что оставить свои ворота на замке в Тернополе им не удастся - не может команда Игоря Билана не отпраздновать возвращение на родной стадион после снятие ограничений, связанных с "цветными" карантинными зонами. (Артур Кисляченко)

"Оболонь" - "Авангард". Хорошо мотивированный предыдущей неудачей "пивовар" едет в гости к аутсайдеру из Краматорска. У киевлян из-за дисквалификации не сыграют Сергей Савченко и Никита Безуглый, а "авангардистам" не помощники полузащитник Александр Цыбульник и защитник Юрий Сеницкий (Тарас Вархоляк)

"Прикарпатье" - "Альянс". Гости предстоящего матча сотворили большую сенсацию, неделю назад обыграв "Верес". Они не сломались после пропущенного, и дважды идеально использовали свои моменты после стандартов. В радостном настроении они отправляются на запад, где их ждет "Прикарпатье" - грустное и обессиленное. Уже четыре игры подряд представители Ивано-Франковска не побеждают, и если показатели не улучшатся, то они так и продолжать вести борьбу за выживание. Этого ли ждут болельщики? (Георгий Грошев)

"Кремень" - "Кристалл". Говорить, что кресло под Александром Головко шатается, как-то странно, ведь именитый тренер приходил в команду Первой лиги для строительства серьезного долгосрочного проекта с частными инвестициями и воспитанием молодых футболистов. Но результаты все хуже, а после разгрома в Винниках в прошлом туре (1:5) кременчужане уже в пятерке аутсайдеров. Домашний матч с последней командой турнира может стать тем дном, от которого "Кремень" способен мощно оттолкнуться, по крайней мере все предпосылки к этому имеются. Ведь в отличие от команды Сергея Валяева, этот клуб явно занимает в таблице не свое место. (Артур Кисляченко)

"ВПК-Агро" - "Агробизнес". Волочиская команда едет в гости к команде из села Шевченковка, которая любит приносить сюрпризы. "Агробизнес" предлагает разнобарвный футбол, а хозяева - поразительные контрвыпады, от которых уже пострадала "Нива". Матч также будет дуэлью "аграрных" команд. (Тарас Вархоляк)