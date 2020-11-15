Первая лига. Полесье на выезде обыгрывает Горняк-Спорт

Составы обеих команд были непривычными, на что были как логичные, так и неожиданные причины. У "Горняка-Спорта" снова вне основы оказался Антон Ситников, а место в воротах, как и в Бахмуте в прошлом туре, занял Роман Жмурко. В остальном состав хозяев был предполагаемо основным, разве что можно было ждать Артура Мурзу на поле после его гола в прошлом туре.

У "Полесья" не мог играть основной опорник Максим Гавриленко, схлопотавший красную карточку против "Нивы" (0:1). Но не оказалось на поле с первых минут и Марата Даудова с Денисом Галенковым, которые в последних играх выходили в основе. Это позволило себя проявить Илье Тимошенко, а также Илье Повалию.

Гости достаточно быстро показали, что их настрой на этот матч максимальный. Андрей Ковалев "черпачком" запустил в прорыв левым флангом Андрея Власюка и тот навесил во вратарскую, где Ярослав Галенко выиграл второй этаж и пробил Жмурко.

Лишь под занавес первого тайма подопечные Игоря Жабченко пришли в себя и начали создавать моменты у чужих ворот, в основном усилиями Батюшина и Чередниченко. Правда отыграться до перерыва одному из лидеров чемпионата не удалось.

Во втором тайме "Полесье" подтвердило реноме команды с одной из самых сильных оборонительных линий Первой лиги. Во втором случае кряду и в третий раз за последних четыре поединка подопечные Жабченко остались без забитых голов дома. В концовке еще и второй гол организовали игроки, вышедшие у Шищенко со скамейки - Денис Галенков обыграл Герта и откатил на Вадима Семчука, который точно пробил в дальний угол.

Тем самым хозяева потеряли шанс выйти на первое место. "Полесье" же вплотную подобралось к первой тройке таблицы.

Горняк-Спорт - Полесье 0:2 (0:1)

Гол: Галенко (16), Семчук (90+2)

Горняк-Спорт: Жмурко, Шопин, Векляк, Карась, Герт, Батюшин, Чепелюк, Петрусенко, Збунь, Чередниченко, Герасимец.

Полесье: Маханьков, Жук, Швец, Прокопчук, Власюк, Тимошенко, Савошко, Ковалев, Понедельник, Повалий, Галенко.

Предупреждения: Петрусенко (83) - Тимошенко (27), Притиковский (85)