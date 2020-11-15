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Первая лига. Данкович вдохновляет Кривенко на подвиги, Кремень прерывает серию неудач

Первая лига
(2 голосов)

Команда Александра Головко с трудом обыграла абсолютного аутсайдера

Первая лига. Данкович вдохновляет Кривенко на подвиги, Кремень прерывает серию неудач
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

У гостей в этом поединке оказался весьма неожиданный стартовый состав. Капитан херсонского "Кристалла" Сергей Цой снова оказался на скамейке, а вот Восконян, Барский, Чернышов, которые редко выходили в основе ранее, получили свой шанс.

Правда вратарь гостей очень быстро продемонстрировал результат мандража, сбивая Луиса Фернандо на входе в штрафную площадку и заработав желтую карточку. Валерий все же сумел исправиться, потащив мощный удар в нижний угол с этого штрафного. Вскоре "Кристалл" показал и свое мастерство в атаке, создав неплохой момент для взятия ворот.

В целом игра проходила в невысоком темпе с преимуществом оборонительных линий с каждой из сторон. Отличный шанс нарушить все же равновесие получил Иван Глывый, но с пенальти переиграть Романа Данковича он не сумел. Взял голкипер "Кременя" и добивание, зафиксировав мяч намертво!

Кривенко же за свой фол в штрафной исправился очень быстро, получив скидку от Дениса Галаты, хавбек команды Головко точно пробил в дальний нижний угол. Кстати, организовали этот мяч футболисты, появившиеся у хозяев со скамейки.

"Кремень" прервал серию поражений и оторвался от зоны вылета. "Кристалл" же продолжает беспросветное обитание на последней строчке, не набирая очков в играх на своем поле.

Кремень - Кристалл 1:0 (0:0)
Гол: Кривенко (75)
На 70-й минуте Иван Глывый не забил пенальти (вратарь)
Кремень: Данкович, Мягков, Зубков, Антонио Сантос, Чеботаев, Норенков, Жонатан, Брюхов, Островский, Сорокин, Луис Фернандо.
Кристалл: Восконян, Малыш, Барский, Чернышов, Крутин, Бондаренко, Терзи, Мартян, Цыбульский, Семенина, Глывый.
Предупреждения: Кривенко (69, 90+3) - Восконян (15), Крутин (25), Малыш (54)

Удаление: Кривенко (90+3)

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Кристалл (Херсон)
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