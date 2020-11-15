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Первая лига. Хет-трик Батальского, Оболонь громит Авангард
Третье кряду разгромное поражение краматорчан
Коллектив Алексея Городова продолжает погружаться все ниже в таблице, все же расплата за сенсационный успех в Луцке весьма болезненна. "Оболонь" же возвращается в верхнюю половину турнирной таблицы.
В составе хозяев появился с первых минут Дмитрий Касимов, который заменил Игоря Мединского. Также не мог играть Никита Безуглый, схлопотавший дисквалификацию, что заставило Павла Яковенко тасовать состав оборонительной линии.
У гостей также были кадровые потери, в частности, не смог помочь партнерам Юрий Сеницкий. Дмитрий Ховбоша же появился хотя бы в запасе, что уже радовало краматорских болельщиков.
До перерыва "пивовары" владели инициативой, но и гости частенько убегали в контратаки. Открыть счет все же удалось "Оболони", причем снова забил Батальский и вновь перед самым перерывом. Иван Матяж исполнил подачу со штрафного и капитан киевлян вогнал круглого в сетку.
Отличительным стилем "Оболони" при новом тренере становятся и голы в дебюте второго тайма. Снова сработала знакомая связка, Матяж протащил мяч до лицевой и прострелил на Батальского, удар которого Солдатенко не смог отразить мимо створа ворот - 2:0!
Не прошло и часа игрового времени, а счет стал уже разгромным в пользу киевлян и снова забил Батальский, оформивший хет-трик. Хозяева необычно разыграли штрафной, Голиков мягко навесил и капитан "пивоваров" парашютом отправил мяч в сетку.
Ну а четвертый гол забил бывший игрок "Авангарда" Иван Матяж, который уже имел в своем активе два ассиста на Батальского. Иван мощно пробил в "девятку" после скидки Покотилюка и в очередной раз заставил капитулировать Солдатенко. Ну а уже в компенсированное время дебютный свой мяч за "Оболонь" оформил Алексей Щебетун.
"Оболонь" обошла тернопольскую "Ниву" и занимает после 13-го тура уже девятое место. "Авангард" идет предпоследнем, но в то время как конкуренты в лице "Прикарпатья" и "Кремня" побеждают, он проиграл разгромно уже третий матч подряд...
Оболонь - Авангард 5:0 (1:0)
Голы: Батальский (40, 51, 57), Матяж (40), Щебетун (90+1)
Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Терехов (Белый В. 83), Мате, Голиков, Покотилюк, Лукьянчук (Щебетун 71), Матяж, Майданевич (Загальский 90+1), Касимов (Глошардин 64), Батальский (Рафальский 90+1).
Авангард: Солдатенко, Таранда, Сидоренко, Лобов, Шинкаренко, Шевчук (Куканов 61), Булгаков, Дорошенко (Нечосов 89), Пуды (Чебаненко 46), Сорокин (Дучев 58), Гуничев.
Предупреждения: Голиков (59) - Пуды (23), Дорошенко (69)
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