Черноморец - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Одесса, Харьков, алкоголь - или все же очередные нули? Серьезная интрига ожидает нас в одном из центральных матчей тура. Прежде всего она касается того, повторят ли "Черноморец" и "Металлист 1925" результат обеих очных встреч прошлого сезона, когда сыграли 0:0 как в первом, так и во втором круге.

В составах нет дисквалифицированных, однако часть игроков "моряков" и МХ 1925, как и раньше, находятся в лазарете. Тем не менее, тренерская дуэль Сергея Ковальца и Валерия Кривенцова должна получиться захватывающей.

"Черноморец" оба свои матча в этом сезоне проиграл дома, "Металлист 1925" лишь раз сумел отличиться в воротах соперников по четырем предыдущим поединках. С подобным бэкграундом предсказать исход практически невозможно...