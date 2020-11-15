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Черноморец - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
По именам - центральный матч тура
Одесса, Харьков, алкоголь - или все же очередные нули? Серьезная интрига ожидает нас в одном из центральных матчей тура. Прежде всего она касается того, повторят ли "Черноморец" и "Металлист 1925" результат обеих очных встреч прошлого сезона, когда сыграли 0:0 как в первом, так и во втором круге.
В составах нет дисквалифицированных, однако часть игроков "моряков" и МХ 1925, как и раньше, находятся в лазарете. Тем не менее, тренерская дуэль Сергея Ковальца и Валерия Кривенцова должна получиться захватывающей.
"Черноморец" оба свои матча в этом сезоне проиграл дома, "Металлист 1925" лишь раз сумел отличиться в воротах соперников по четырем предыдущим поединках. С подобным бэкграундом предсказать исход практически невозможно...
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