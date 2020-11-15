Черноморец в меньшинстве дважды забивает Металлисту 1925

"Горняк-Спорт" сегодня уступил, подарив одесситам возможность увеличить преимущество над второй строчкой таблицы. Харьковчанам же сейчас не время думать о таблице - команда не выигрывает в двух матчах кряду с третьего-четвёртого тура.

Первый тайм был худшим из того, что приходилось видеть в футболе в последнее время. Соперники опасались друг друга. "Черноморец" больше владел мячом, но обострить игру получалось редко. "Металлист 1925" такое ощущение, что вообще не думал об атаке, сосредоточившись на вертикальных забросах, которые ни к чему не приводили. Поэтому главным событием стартовой 45-минутки стал свисток на перерыв.

Во втором тайме антифутбол с обеих сторон продолжился. Катализатором на удивление стало удаление Микицея: Станислав получил вторую жёлтую в безобидной ситуации в центре поля. Харьковчане, видимо, подумали, что соперника нужно брать "тёплым", но теперь уже "Черноморец" начал действовать на контратаках.

В обмене моментами победу одержали "моряки": Бугай головой замкнул подачу Кожушко. И пока гости не пришли в себя, Авагимян каким-то безумным ударом с правого угла штрафной шведой дал в ближнюю "девятку".

"Металлист 1925" в последнее время не выглядит фаворитом в борьбе за выход в УПЛ. Команда Валерия Кривенцова много теряет очков. О чём говорить, если против "Вереса" в прошлом туре пришлось играть едва ли не на отбой, а "Черноморцу" уступили, играя в кадровом большинстве?

Одесса сохраняет первое место. Преимущество над ближайшим конкурентом - четыре балла.

"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Бугай 67, Авагимян 74

"Черноморец": Пидкивка, Микицей, Лиховидько, Мартыненко, Валеев (Якимов 90+4), Хамелюк, Путря, Зубейко (Долгов 24), Ковбаса (Кожушко 66), Авагимян (Брагару 82), Бугай (Штогрин 86)

"Металлист 1925": М.Коваленко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, И.Коваленко (Резепов 69), Кольцов, Савин (Холод 88), Крыськив, Дмитренко, Чидера, Лукас (Савицкий 75)

Предупреждения: Микицей 32, Лиховидько 88, Брагару 90+5 - Коваленко 20

Удаления: Микицей 57 (вторая жёлтая)