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Черноморец в меньшинстве дважды забивает Металлисту 1925

Первая лига
(4 голосов)

Победа благодаря Микицею

Черноморец в меньшинстве дважды забивает Металлисту 1925
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Горняк-Спорт" сегодня уступил, подарив одесситам возможность увеличить преимущество над второй строчкой таблицы. Харьковчанам же сейчас не время думать о таблице - команда не выигрывает в двух матчах кряду с третьего-четвёртого тура.

Первый тайм был худшим из того, что приходилось видеть в футболе в последнее время. Соперники опасались друг друга. "Черноморец" больше владел мячом, но обострить игру получалось редко. "Металлист 1925" такое ощущение, что вообще не думал об атаке, сосредоточившись на вертикальных забросах, которые ни к чему не приводили. Поэтому главным событием стартовой 45-минутки стал свисток на перерыв.

Во втором тайме антифутбол с обеих сторон продолжился. Катализатором на удивление стало удаление Микицея: Станислав получил вторую жёлтую в безобидной ситуации в центре поля. Харьковчане, видимо, подумали, что соперника нужно брать "тёплым", но теперь уже "Черноморец" начал действовать на контратаках.

В обмене моментами победу одержали "моряки": Бугай головой замкнул подачу Кожушко. И пока гости не пришли в себя, Авагимян каким-то безумным ударом с правого угла штрафной шведой дал в ближнюю "девятку".

"Металлист 1925" в последнее время не выглядит фаворитом в борьбе за выход в УПЛ. Команда Валерия Кривенцова много теряет очков. О чём говорить, если против "Вереса" в прошлом туре пришлось играть едва ли не на отбой, а "Черноморцу" уступили, играя в кадровом большинстве?

Одесса сохраняет первое место. Преимущество над ближайшим конкурентом - четыре балла.

"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Бугай 67, Авагимян 74
"Черноморец": Пидкивка, Микицей, Лиховидько, Мартыненко, Валеев (Якимов 90+4), Хамелюк, Путря, Зубейко (Долгов 24), Ковбаса (Кожушко 66), Авагимян (Брагару 82), Бугай (Штогрин 86)
"Металлист 1925": М.Коваленко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, И.Коваленко (Резепов 69), Кольцов, Савин (Холод 88), Крыськив, Дмитренко, Чидера, Лукас (Савицкий 75)
Предупреждения: Микицей 32, Лиховидько 88, Брагару 90+5 - Коваленко 20
Удаления: Микицей 57 (вторая жёлтая)

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (14)
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bombard (Харьков)
15.11.2020 в 19:19
Кривенцова самое время просить с поста, особенно если ставится задача выхода в УПЛ.
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Bastard (Одесса)
15.11.2020 в 19:12
отлично! Авагемян красавчик.
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 18:35
Ковалец - молодец!
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+1
-1
smelyj (Киев)
15.11.2020 в 18:34
Респект Ковальцу и всей команде.МО-ЛОД-ЦЫ!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 18:20
Мармелад!
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0
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jnp49 (ОДЕССА)
15.11.2020 в 18:16
За победу - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Но какой-же ценой она добыта, сами себе создаём проблемы, чтобы их затем героически преодолевать. Сегодня получилось, но это - игра на грани фола. А вот харьковским болельщикам не позавидуешь - очевидно этот МЕТАЛЛИСТ Харькову УПЛ не вернёт. Остаётся надеяться на вновь возраждённый МЕТАЛЛ. Очень сложно представить нынешнюю Премьер лигу без Одессы и Харькова - увы сегодня футбольную "моду" диктуют в основном команды, о которых ещё 5-7 лет назад вообще ничего не было слышно...
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Slavutic
15.11.2020 в 18:25
Диктуют моду? Скорее тусуются в УПЛ для массовки! С такой "модой" скоро, кроме ШД и ДК, некому будет набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА, а наш чемпион и бронзовый призёр будут пробиваться в групповые этапы ЛЧ и ЛЕ через сито квалификаций!
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jnp49 (ОДЕССА)
15.11.2020 в 18:34
Вот это и УГНЕТАЕТ...
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Slavutic
15.11.2020 в 18:13
Спасибо КОМАНДЕ за победу! Ковальцу & Co респект и уважуха! Уважуха за то, что в меньшинстве проявили характер и выиграли в важном матче! Пока порадуемся, а про качество игры поговорим попозже..
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The Phantom (Одесса)
15.11.2020 в 18:05
Это трудно назвать футболом, но таков уровень футболистов. Без усиления в ПЛ делать нечего, а с Климовым представляю какое будет "усиление", Авягимян уйдёт и вперёд в УПЛ)
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Kela (Одесса)
15.11.2020 в 18:00
ЧО с победой, а Металлу надо работать, в большинстве и пропустить два мяча, это позор.
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+1
0
Dimoncho (Kharkov)
15.11.2020 в 13:41
вперёд Метал!
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+1
-1
килия12 (Одесса)
15.11.2020 в 17:59
метал усрался!
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+2
0
Kela (Одесса)
15.11.2020 в 18:04
вперед во вторую лигу с такой игрой
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