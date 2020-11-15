Первая лига. Верес - Волынь 2:0. Холостая активность подопечных Сачко

Антураж этого матча хорошо подогревал интерес к противостоянию. Как-никак, дерби. Матч за шесть очков. Принципиальное противостояние. Даже дисквалификации тренера "Вереса" Юрия Вирта и лучшего игрока Первой лиги в октябре Роберта Гегедоша не снижали градус напряжения. В таких условиях футболисты не могли играть пресно.

Действительно, в Млинове мы увидели весьма насыщенный и интенсивный футбол. Настоящий бой – как и полагается центральному (или одному из центральных) поединков тура. Сразу бросалась в глаза та скорость, с которой обе команды действуют в центре поля.

Сначала поединок развивался без моментов у ворот, но уже на седьмой минуте "Верес" воспользовался идеальной как для такой игры возможностью – стандартом. Цюпа сбил Солдата на левом фланге защиты "Волыни", Пасич выполнил навес со штрафного, а Солдат, освободившись из-под опеки оппонентов, корпусом с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Надо отмечать и неуверенную игру Владислава Леванидова на выходе.

После гола матч особо не изменился. "Волынь" не смутилась, остро атакуя усилиями Кизилатеша, Протасова и Оринчака. Можно забежать вперед и сказать, что два удобных шанса были у Богдана, но оба раза Оринчак пробивал мимо ворот. Весьма досадным был первый промах – после выигранной борьбы у двух защитников и неудачного выхода из рамки Когута.

"Волынь" не уступала "Вересу" в активности. Протасов, Кизилатеш постоянно обостряли скоростью, но не забивали. Последний шанс в первом тайме был упущен после ошибки голкипера Когута. Безадресный навес Ляшенко – это уже цветочки.

Что касается "Вереса", то очень быстро после взятия ворот он мог удвоить преимущество. Опасно с линии штрафной зоны бил Геннадий Пасич, но Леванидов справился. Были еще удары в исполнении Соломки и того же Пасича, но 2:0 было бы слишком для такой борьбы. Возможно, даже на минимальное преимущество команда, представляющая Ровно, до перерыва не наработала.

Важный момент первого тайма – удаление Артура Рябова. Оба фола на желтые карточки полузащитник "Волыни" допустил в центре поля. Оба – бессмысленные и не обязательные. Полюлях получил от Рябова по ногам, а Дахновский через пять минут держался за голову и корчился от боли. Хотя голову его соперник не задел – опасно сыграл ногой в корпус.

Первая половина второго тайма прошла без моментов и остроты, но команды, как оказалось, заряжали обойму. Примерно с середины второй 45-минутки началась стрельба. Сначала Петько пристреливается, но не попал. А потом Мирошнык четко поразил цель: пробил головой прямо под дальнюю штангу после подачи углового.

Положение "Волыни" стало критическим, однако сразу же лучане могли облегчить себе жизнь. Протасов ворвался в штрафную с мячом, обыграл Мирошныка и тот, лежа на газоне, сыграл рукой. Пенальти, впрочем, все тот же Протасов не реализовал – слишком просто для Когута. "Волынь" потеряла возможность переломить ход этого матча.

На финальном отрезке поединка футболисты угрожали воротам лишь дальними ударами. Полюлях, Пасич и Яременко били у "Вереса", Протасов – у "Волыни". Последний мог забить, но мог забить и Яременко – моменты равноценны по коэффициенту остроты. Сегодня активность футболистов "Волыни" была стерильной и холостой, что раздражало болельщиков. Но их попытка прорваться на поле с пиротехникой ничего, кроме безысходности и обреченности, не означала.

2:0 – трудовая победа "Вереса". Команда Вирта лучше распорядилась своими шансами и за это была вознаграждена. Ровняне – снова среди лидеров.

Первая лига. 13-й тур. 15.11.2020

Млинов. "Колос"

Арбитр в поле - Клим Заброда (Киев)

"Верес" (Ровно) - "Волынь" (Луцк) 2:0

Голы: Солдат 7, Мирошнык 67

"Верес": Когут - Солдат, Мирошнык, Махнев, Немчанинов - Петько (Кучеров 83), Полюлях, Дахновский (Тимофеенко 72), Пасич, Соломка (Яременко 74) - Шестаков (Хоцяновский 90+2)

"Волынь": Леванидов - Симинин, Болденков, Приндета (Никитюк 78), Цюпа - Приймак, Рябов, Ляшенко (Хомченко), Протасов (Сикорский 87) - Кизилатеш (Чачуа 46) - Оринчак

Предупреждения: Мирошнык 11, Полюлях 43, Шестаков 84 - Рябов 32, Рябов 37, Кизилатеш 40, Оринчак 41, Приндета 76

Удаление: Рябов 37 (две желтых)

Нереализованный пенальти: Протасов 67 (вратарь)