Тренер Вереса - игрокам: Кристалл - глухая команда. Они в футбол не знаю, как играть

31-го октября в рамках 10-го тура Первой лиги "Верес" на выезде обыграл "Кристалл" со счетом 3:2. После матча главный тренер гостей Юрий Вирт подверг критике свою команду за нервную концовку матча.

"Есть хорошие моменты. Но то, что мы доводим до конца, когда нас просто чудо выручает, мяч не заходит в ворота – мы не имеем права допускать такие ошибки, то что вы натворили на поле. Вам по 30 лет многим, 28 – думайте на поле, есть голова. Не только бегать, рыгать, подкаты, но и голова, думайте, что вы делаете.

Не доводите до этого. Это глухая команда, вообще глухая. Они в футбол не знают, как играть. А вы мучаетесь с ними. Не имеем права этого делать. Если хотите добиться выхода в УПЛ, этих глухарей, которые не забили нам три гола в конце...

Не имеете права так играть, задумайтесь некоторые ребята. Особенно кому 30 больше. Вы лидеры, должны выходить, играть и доказывать, чтобы вас оставили в команде. Второй тайм – детские ошибки привезли себе", - рассказал Вирт.