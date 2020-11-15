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Тренер Вереса - игрокам: Кристалл - глухая команда. Они в футбол не знаю, как играть
Юрий Вирт раскритиковал свою команду после матча с "Кристаллом"
31-го октября в рамках 10-го тура Первой лиги
"Есть хорошие моменты. Но то, что мы доводим до конца, когда нас просто чудо выручает, мяч не заходит в ворота – мы не имеем права допускать такие ошибки, то что вы натворили на поле. Вам по 30 лет многим, 28 – думайте на поле, есть голова. Не только бегать, рыгать, подкаты, но и голова, думайте, что вы делаете.
Не доводите до этого. Это глухая команда, вообще глухая. Они в футбол не знают, как играть. А вы мучаетесь с ними. Не имеем права этого делать. Если хотите добиться выхода в УПЛ, этих глухарей, которые не забили нам три гола в конце...
Не имеете права так играть, задумайтесь некоторые ребята. Особенно кому 30 больше. Вы лидеры, должны выходить, играть и доказывать, чтобы вас оставили в команде. Второй тайм – детские ошибки привезли себе", - рассказал Вирт.
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